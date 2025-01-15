善用AI、體貼弱勢病人 台大醫院獲多項國家醫療品質獎

醫策會成立邁入25年，今天舉辦「國家醫療品質獎（NHQA）」頒獎，該獎項為全台最有代表性醫療品質競賽，台大醫院獲頒醫學中心組特優，院長吳明賢表示，醫策會建置改善醫療品質的交流平台，促進醫院間分享與學習，讓院內同仁有機會呈現平日為提升病人醫療照護品質與體驗所做的努力與精進，呈現出來與全國醫界分享。

台大醫院指出，院方發展多科協作模式，成立多個醫療中心，例如腦中風中心，就整合了跨領域專業團隊，提供病人全方位照護服務；感染管制中心則系統性優化全院感染管制措施，維護病人安全，此2中心在NHQA中均獲得卓越中心獎。

台大醫院脊椎腫瘤治療多科團隊，以及以心臟光子刀治療沿著心律不整的團隊，運用最新技術治療困難疾病，解決轉移性脊椎腫瘤手術、頑固性心律不整等病人處置，提升患者生活品質與治療預後，在本屆NHQA中獲得傑出醫療類金獎。

另外，台大醫院運用人工智慧協助醫療決策，以大語言模型（LLM）進行疾病編碼，提供最佳的論病例計酬項目（DRG）落點分析，獲得NHQA智慧解決方案組銅獎、ESG特別獎二大獎項；針對輪椅使用者及兒童抽血服務，以人因工程提高友善程度及效率，體貼行動弱勢病人的就醫流程，感動許多病人，獲得NHQA銀獎及人因特別獎肯定。

台大醫院指出，該院是國家級醫院，急、重、難、罕」的病人外，同時兼具教學、研究的使命與社會責任，在品質管理與病人安全方面的發展，緊密地環扣本院策略地圖中的重要構面與策略，面對未來瞬息萬變的醫療環境，將不忘初心，繼續守護國人的健康。