健保IDS納早療服務 助慢飛天使學走路與家長成長

衛福部於1999年推動「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」，簡稱IDS計畫，健保署東區業務組鼓勵花東10處IDS地區承作醫院，納入早期療育服務。花蓮門諾醫院分享早療經驗，偏鄉早療需要耐心、愛心，還要有強大的心臟，目前還缺2位語言治療師，希望有志者加入。

健保署東區業務組今天舉辦「健保30周年系列活動開跑暨行動早療成果分享記者會」，邀請門諾醫院跟台東基督教醫院，分享健保投入花東地區行動早療的執行成果。

門諾醫院職能治療組兼行動早療組長邱牧恩分享個案，她說，小魚（化名）1歲時轉介到醫院，都還不會爬，都被媽媽抱著，家訪時發現家裡環境不好，會有二手菸、孩子沒有適當的玩具，甚至隨手就可碰觸到菸灰缸，不只是孩子需要早療協助，對於孩子有哪些健康營養的選擇都還需要衛教。

邱牧恩表示，小魚都在「螃蟹椅（學步車）」上，對於行走會有不好的影響，需要安全空間爬行，提供一些地墊使用給家裡使用，讓孩子練習，也提供繪本、玩具等。1年半後小魚開始學會走路，對話表達也愈來愈清楚。以該個案來說，除了小魚健康成長外，家長也更有責任感。

在推動早療最大的困難點，邱牧恩說，偏鄉很多家長對於早療沒有概念，態度上比較被動甚至抗拒，曾接到反映「部落的孩子3、4歲才會講話」、「孩子的爸爸小時候發展比較慢，自己也是這樣」，長期習慣後，不知道怎麼樣對孩子才是更好的選擇與資源。

「相較在醫院可馬上設定發展目標，進到家裡要花很長時間建立共識」，她說，很常被放鴿子，到案家卻發現人不在，且有各式各樣的理由，資源穩定一起合作需要很大的努力。花蓮還有交通距離遠、案家環境髒亂的困難要克服，早療治療師需要強大的心臟才能提供服務。目前醫院語言治療師現在比較缺乏，尤其是地震後開缺1張履歷都沒有，行動早療有7位專業人員，還缺2位語言治療師。

健保署東區業務組長黃兆杰表示，今年署長石崇良指示，所有IDS地區都要把早療納入，因此與各醫院溝通，希望花東10個IDS地區的承作醫院能把早療納進計畫裡，醫院可彼此合作，提供更多偏鄉地區的民眾早療服務。IDS計畫費用承作醫院可提出補助申請，有兩種服務收費方式，一種是論次、一種是論量，有健保資助可提供更多服務。