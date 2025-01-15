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日本升空未果 我「山雀衛星」今於美國升空、成功通聯

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
「山雀T1」今搭乘SpaceX火箭，自美西范登堡空軍基地升空。圖／太空中心提供
「山雀T1」今搭乘SpaceX火箭，自美西范登堡空軍基地升空。圖／太空中心提供

由國家太空中心（TASA）自製的立方衛星山雀T1A上月於日本升空未果後，台灣時間今清晨3時9分，「山雀T1」再搭乘SpaceX火箭Transporter-12航班，自美西范登堡空軍基地升空，57分鐘後彈射進入515公里高的低地球軌道運行，並於上午11時5分與台灣成功通聯。

太空中心指出，由TASA自行設計製造的3U（10*10*30公分）山雀T1，是TASA自行製造和整合、測試的立方衛星，搭載通訊實驗酬載，本次發射主要驗證TASA的立方衛星本體設計製造能力，如衛星姿態穩定，可進一步進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統測試，衛星任務壽命12個月。

太空中心說明，為使各種創新思維能透過立方衛星進行太空環境驗證，TASA著手進行立方衛星本體研發，目前山雀標準立方衛星本體平台計畫包含3U的T1、T1A、T2，另有6U的T3、T4，通過太空環境驗證後，將可穩定提供產學界作為標準立方衛星本體平台，產學界僅需研製酬載，縮短研發時程也提高成功驗證的機率，藉此提升台灣在國際太空領域的競爭力。

計畫主持人曾建凱表示，PARUS的命名靈感來自台灣特有種赤腹山雀（Sittiparus castaneoventris），象徵著我們自產的立方衛星本體，就像這些小巧的山雀，具備攜載台灣創新概念的能力，能夠飛上高空。

太空中心提到，今火箭升空後57分鐘、高度達515公里時，將山雀T1投放進低地球軌道。衛星在入軌後第30分鐘展開衛星天線與太陽能板，且於今上午11時5分與TASA地面站通聯成功，操控中心將持續接收衛星健康資料，並陸續測試本體次系統運作是否符合設計，待姿態穩定後將啟動酬載進行驗證。

「山雀T1」模擬圖。圖／太空中心提供
「山雀T1」模擬圖。圖／太空中心提供

太空 成功 衛星

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