日本升空未果 我「山雀衛星」今於美國升空、成功通聯

由國家太空中心（TASA）自製的立方衛星山雀T1A上月於日本升空未果後，台灣時間今清晨3時9分，「山雀T1」再搭乘SpaceX火箭Transporter-12航班，自美西范登堡空軍基地升空，57分鐘後彈射進入515公里高的低地球軌道運行，並於上午11時5分與台灣成功通聯。

太空中心指出，由TASA自行設計製造的3U（10*10*30公分）山雀T1，是TASA自行製造和整合、測試的立方衛星，搭載通訊實驗酬載，本次發射主要驗證TASA的立方衛星本體設計製造能力，如衛星姿態穩定，可進一步進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統測試，衛星任務壽命12個月。

太空中心說明，為使各種創新思維能透過立方衛星進行太空環境驗證，TASA著手進行立方衛星本體研發，目前山雀標準立方衛星本體平台計畫包含3U的T1、T1A、T2，另有6U的T3、T4，通過太空環境驗證後，將可穩定提供產學界作為標準立方衛星本體平台，產學界僅需研製酬載，縮短研發時程也提高成功驗證的機率，藉此提升台灣在國際太空領域的競爭力。

計畫主持人曾建凱表示，PARUS的命名靈感來自台灣特有種赤腹山雀（Sittiparus castaneoventris），象徵著我們自產的立方衛星本體，就像這些小巧的山雀，具備攜載台灣創新概念的能力，能夠飛上高空。