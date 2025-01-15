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大韓航空今推出「台中航線」優惠活動 觀旅局：盼旅客數再創新高

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大韓航空在現有憑往返台中登機證享特約店家優惠的方案外，今天起再加碼推出一系列優惠活動。記者游振昇／攝影
大韓航空在現有憑往返台中登機證享特約店家優惠的方案外，今天起再加碼推出一系列優惠活動。記者游振昇／攝影

台灣往韓國航線熱度攀升，各大航空公司進駐台中市場，台中市觀旅局表示，為了日益增長的旅客需求且把握熱潮，大韓航空在現有憑往返台中登機證享特約店家優惠的方案外，今天起再加碼推出一系列優惠活動，旅客可望以更優惠的價格飛到韓國。

台中市觀旅局長陳美秀表示，據交通部觀光署統計，截至去年10月，韓國觀光客來台旅遊人數突破78萬人次，觀旅局透過雜誌、網路媒體、踩線、偕同台中觀光相關業者赴韓國推廣，共同促進韓國航線及旅運成長，讓台中-首爾航線成為目前台中機場最熱門航線。

大韓航空台北分公司總經理徐旼廷表示，此次特別針對台中出發航線，包括南韓或經韓國轉機至東北亞、東南亞/西南亞、歐洲、俄羅斯/蒙古/中亞、中東/非洲、大洋洲/關島、美洲（不含美國線），今天起至2月9日期間於官網或APP購票，可享驚喜折扣，出發日期須於2025年1月15日至10月25日間。

若是大韓航空skypass會員，2025年1月15日至2月28日期間於官網或APP購買台中出發全球航點來回機票，去程出發日期需在2025年10月25日前，並在官網完成登錄機票號碼，可獲得加碼抽獎機會，台中出發韓國線取得一次抽獎機會；台中出發經韓國轉機至其他全球目的地，可享兩次抽獎機會，首獎為台中首爾經濟艙來回機票2張，1人中獎2人同行，台中市府觀旅局也準備多項觀光推廣品讓大家滿載而歸。

觀旅局提醒，以上活動僅限台中出發航線，對於中台灣730萬的縣市民眾、韓國旅客及轉機旅客而言，是令人振奮的好消息，是旅客體驗台中國際航線的新契機。

陳美秀表示，感謝大韓航空肯定台中旅遊市場潛力，也提醒旅客，目前全市與大韓航空合作的登機證享優惠活動尚在進行中，憑大韓登機證至今年3月31日止，享食宿遊購行優惠，業者包含仲信金鬱金香酒店、東勢林場、國立自然科學博物館、富鼎旺豬腳、台中驛鐵道文化園區、昇恆昌台中機場「地方特色產品館」免稅店、鴻鼎菓子、MITSUI OUTLET PARK台中港、太陽餅博物館及TC Timewalk。

陳美秀表示，目前「台中-仁川」航線已有大韓、德威及真航空計3家航空公司定期營運，每周共有21班次。

大韓航空 航線

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