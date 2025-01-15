饗饗信義店員工手部驗出仙人掌桿菌 食物「2口感」恐遭汙染

饗饗微風信義店疑似食品中毒案，台北市衛生局今公布環境及人員採樣檢體結果，其中1名員工手部檢體檢出仙人掌桿菌，毒物科醫師指出，仙人掌桿菌通常是米、麵、澱粉等放置超過2小時會產生的毒素；衛福部指出，被仙人掌桿菌汙染的食物，多數無腐敗現象，但米飯通常會有稍微發黏、不爽口感，其餘外觀皆正常。

台北市衛生局1月7日到饗饗微風信義店採集環境、員工手部檢體各4件，檢驗結果昨天出爐，其中1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，其餘檢體皆未檢出；疾管署昨公布，77人曾在1月5日至7日，到店用餐後身體不適，採檢73人有9例出現諾羅病毒陽性，症狀以嘔吐居多。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，員工手部驗出仙人掌桿菌，代表該名員工的清潔衛生需要加強，仙人掌桿菌感染後，出現的症狀可分為「嘔吐型」與「腹瀉型」，臨床上以嘔吐型較為常見，發作時間通常介於0.5至6小時，通常將遭汙染的食物吃下肚後，很快就會出現症狀。

楊振昌表示，仙人掌桿菌常見發生在米、麵等澱粉類食物，又被稱為「炒飯症候群」，只要澱粉類的食物，在保存狀況不佳的狀態下放置2小時以上，就可能會產生仙人掌桿菌。

楊振昌表示，此次饗饗中毒案的民眾，多數的表現症狀為「嘔吐」，除了仙人掌桿菌可能造成民眾出現嘔吐症狀以外，疾管署昨公布的採檢結果，有9名吃過饗饗出現身體不適者，體內檢出諾羅病毒陽性，諾羅以及仙人掌桿菌都會使人出現嘔吐症狀。

他建議，餐廳也應加強員工衛生清潔、生熟食分離，民眾自己也要留意進食前的消毒清潔，平時避免自己料理食物時，出現仙人掌桿菌，使用米麵類食材時，應避免將食材在保存不佳的狀態，放置超過2小時。