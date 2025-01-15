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微笑冠軍號啟航班表曝光 台鐵「桃喜便當」限期限量販售

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止。圖／台鐵提供

台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，配合台灣燈會、四季旅遊的宣傳，車廂則以棒球為元素。該列車今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止；另配合2025台灣燈會，台鐵台北餐旅分處也設計全新聯名餐盒「桃喜便當-台式打拋豬」，於2月12日至23日期間販售。

台鐵與觀光署推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，該列車彩繪以台鐵EMU800型電車塗裝，配合台灣燈會、四季旅遊的宣傳，每個車廂也都經過精心設計，以棒球元素為靈感，讓乘客在旅途中置身棒球世界，時刻感受台灣棒球手貨世界冠軍的驚喜與感動；該彩繪列車行駛期間為今年1月15日至6月底。

同時，以本屆台灣燈會彩繪列車主視覺為衍生設計，台鐵與觀光署山處聯名推出限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，圓弧棒球打凸鋼模搭配圓弧形盒身，充分展現棒球意象，兼具實用及收藏價值，有興趣民眾可於實體及網路通路購買。

另配合「2025台灣燈會」在桃園盛大舉辦，台鐵便當攜手交通部觀光署，由台北旅分處設計全新聯名餐盒「桃喜便當-台式打拋豬」。這款特色便當選用泰國香米，主菜改良泰式經典打拋豬，使用台灣本地豬絞肉，搭配九層塔與蒜末爆香，再加入新鮮番茄、醬油、魚露和少許糖調味，呈現濃郁又帶微辣的滋味，配菜還有泰式蝦餅、蝦醬高麗菜、紅黃甜椒炒蛋、鮮香菇炒小豆苗等。

台鐵指出，「桃喜便當-台式打拋豬」於今年2月12日至2月23日共12天的期間內，在台鐵便當台北1-5號店、板橋店、桃園店販售，每個售價130元；另外，「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，每個售價420元，限量500個，每人每次限購5個，售完為止。

「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒販售期間及地點，第1波燈會限定，於2月12日至2月23日期間，在台鐵便當台北2號店及5號店、板橋店、桃園店銷售；第2波全通路販售，於2月28日起，若有餘量再行開放台鐵夢工場網路商店及各實體門市銷售。

台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，今天記者會邀請了12強台灣選手，有中華職棒樂天桃猿隊的陳冠宇、黃子鵬、林立，及統一獅隊投手郭俊麟等出席記者會，四人繪製的表情都出現在微笑冠軍號上。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，今天記者會邀請了12強台灣選手，有中華職棒樂天桃猿隊的陳冠宇、黃子鵬、林立，及統一獅隊投手郭俊麟等出席記者會，四人繪製的表情都出現在微笑冠軍號上。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，該列車今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止，圖為該列車班表。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，該列車今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止，圖為該列車班表。圖／台鐵提供
以本屆台灣燈會彩繪列車主視覺為衍生設計，台鐵與觀光署山處聯名推出限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，每個售價420元，限量500個。圖／台鐵提供
以本屆台灣燈會彩繪列車主視覺為衍生設計，台鐵與觀光署山處聯名推出限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，每個售價420元，限量500個。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，今天記者會邀請了12強台灣選手，有中華職棒樂天桃猿隊的陳冠宇、黃子鵬、林立，及統一獅隊投手郭俊麟等出席記者會，四人繪製的表情都出現在微笑冠軍號上。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，今天記者會邀請了12強台灣選手，有中華職棒樂天桃猿隊的陳冠宇、黃子鵬、林立，及統一獅隊投手郭俊麟等出席記者會，四人繪製的表情都出現在微笑冠軍號上。圖／台鐵提供
「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，配合台灣燈會、四季旅遊的宣傳，車廂則以棒球為元素。圖／台鐵提供
「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，配合台灣燈會、四季旅遊的宣傳，車廂則以棒球為元素。圖／台鐵提供
配合2025台灣燈會，台鐵台北餐旅分處也設計全新聯名餐盒「桃喜便當-台式打拋豬」，於2月12日至23日期間販售。圖／台鐵提供
配合2025台灣燈會，台鐵台北餐旅分處也設計全新聯名餐盒「桃喜便當-台式打拋豬」，於2月12日至23日期間販售。圖／台鐵提供
「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，配合台灣燈會、四季旅遊的宣傳，車廂則以棒球為元素。圖／台鐵提供
「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，配合台灣燈會、四季旅遊的宣傳，車廂則以棒球為元素。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止。圖／台鐵提供
台鐵與交通部觀光署合作，推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，今天於樹林火車站首航，行駛期間直到6月底止。圖／台鐵提供

台灣燈會 台鐵 彩繪列車

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