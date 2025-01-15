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10歲國小童竟染梅毒 青少年性病低齡化且人數創新高

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國教盟與立委呼籲，性病低齡化問題浮現，青少年性病防治刻不容緩。記者廖靜清／攝影
國教盟與立委呼籲，性病低齡化問題浮現，青少年性病防治刻不容緩。記者廖靜清／攝影

青少年性行為開放，專家認為，感染性病案例逐年攀升，尤其是淋病、梅毒，除了衝擊身心理健康，長期不治療恐造成不孕。立委與國教行動聯盟呼籲，衛福部應正視這個問題，盡速啟動三大防治措施，包括跨部會合作啟動性健康計畫、制定中央家庭教育政策、訂定本土化性健康教育指導綱要。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，青少年性病日益嚴重，且數度快速暴增，在淋病部分，在過去12年間，10至19歲男女青少年感染淋病增加7倍，等於每10萬人中有50.34人感染。其中，10至14歲女性感染病例高於同齡，顯示女性感染增長快速，而且走向低齡化。

另外，梅毒總病例數在2012年至2024年間增長了近4倍，且女性病例增長速度遠高於男性。相較淋病，梅毒的低齡化與女性病例急速增加更為明顯。10至14歲女性呈現近9倍增長，15至19歲女性竟以53倍增幅，從4例增至211例。王瀚陽認為，青少年罹患性病的數字反映了家庭與學校在性教育上的缺失。

立委陳昭姿表示，台灣青少年的總人口數每年顯著下降，但是青少年性病增加的比例卻逐年攀升，顯現性健康教育普及不足，政府應該從源頭擬訂防治計畫，強化學校與家庭教育的連結。她強調，孩子為什麼不敢、不願開口求助，主因是大眾對性傳染病的汙名化或偏見，如果有完善的隱私保護及諮商制度，就能放心接受治療。

淋病、梅毒好發年齡為25至39歲，在成人族群也是呈現上升趨勢。立委林月琴指出，對於國教盟公布的數據，令人憂心無法發展出有效的性教育預防，錯誤的性知識、不安全的性行為，都會讓未來不孕的機會增加。她疾呼，「兒童及少年福利與權益保障法」已經14年未大修，應該著重家庭教育，讓孩子認識自己的身體、有正確的性觀念。

王瀚陽強調，多項青少年性健康計畫自2020年後陸續停止，包括大專校院性教育計畫於2020年7月停止、高中以下性教育計畫於2021年8月停止、衛福部青少年性健康促進服務計畫於2023年12月停止。他觀察，公共健康政策停滯，是性健康資源停止的警訊，政府應立即啟動青少年性健康防治計畫。

王瀚陽指出，目前這些計畫都已經停擺，因為性平教育法出來之後，分成性教育、性別平等，性教育的內容為健康，性別平等強調兩性尊重，兩者相互有排擠效應。且台灣的課程融合為「健康體育」，每周僅一節課，健康課程沒有專業師資，政府也沒有培訓師資人員計畫，導致整體性健康教育的缺失。

傳染病 性健康 性教育 性行為 衛福部

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