長照、護理之家住民鼻胃管占比高 衛福部將擬移除計畫

衛福部健保署統計，112年全國鼻胃管插管約21萬人，65歲以上長者占64%。立法院社福及衛環委員會今審查衛福部健保、長照等基金。立委劉建國說，護理之家、長照機構放置鼻胃管住民多，衛福部應建立移除鼻胃管教育訓練，保障失能者尊嚴。

「鼻胃管」由口置入，除口腔或腸胃道因素，為引流而短暫流至外，一般多用於吞嚥困難時，提供患者食物、飲水或藥物。但在口腔中長期放置管路，口腔、喉嚨不舒服，且口腔清潔受限，無法享受食物的感受，也伴隨因外觀管路造成的不自信，也可能出現胃酸隨著管路上流至食道造成潰瘍，末期還會引發吞嚥等困難。

為此，劉建國將衛福部「強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫」預算凍結500萬元。劉建國進而詢問國內護理之家、長照機構、安養機構中放置鼻胃管的住民占比，但衛福部各司署僅有護理之家放置鼻胃管住民確定約占5成，老年福利機構則是沒有很精確的統計，但據印象占2至3成，長照機構更是沒有統計欄位，沒有掌握。

「放置鼻胃管是重症、末期病人，最痛苦、最不願意的醫療處置。」衛福部長邱泰源說，在醫學院教育年輕學生、醫師時，也提到不要輕易放置鼻胃管，但臨床發現有三大原因放置鼻胃管，首先患者口腔發炎吃不下，其次是未選擇合適食物、吞嚥功能不佳，第三是方便照顧者餵食，但如果口腔經妥善治療、選擇合適食物，搭配餵食，其實不需鼻胃管。

邱泰源說，患者放置鼻胃管後，外觀上，鼻口外露一節長長的鼻子，如果每位末期病人都掛著長長的鼻子，「這是衛福部不能容忍的」，衛福部一定會以人為中心，加以收集相關數據，擬定相關移除計畫，確保長者尊嚴。健保署長石崇良說，醫療機構為急性病患放置鼻胃管有健保給付，但拔除時沒有給付，但111年6月起，針對留置鼻胃管3個月以上病人，醫療團隊成功移除，並恢復經口進食，每人次獎勵3000點，每年約有1.3萬名病人受惠。

劉建國說，衛福部長照司、社家署等單位應做好統計，若依日本統計，相關單位住民留置鼻胃管的住民占率，台灣都是日本的一倍以上，衛福部必須加以重視，最後經協調，該計劃為凍結100萬元，並要求衛福部需提書面報告，將委員會同意才能動支。