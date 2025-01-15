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醫院輸液庫存量不到七天 藥師籲政府不要草菅人命

聯合報／ 記者蘇湘雲/台北即時報導
中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，輸液是救命藥品，當輸液來源穩定，醫護救命工作、病患存活權益，也才可以不受影響、不中斷。記者曾吉松／攝影
中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，輸液是救命藥品，當輸液來源穩定，醫護救命工作、病患存活權益，也才可以不受影響、不中斷。記者曾吉松／攝影

「住院病患九成八以上都需要用到輸液，有些醫院庫存不到七天，隨時會短缺，難道要出了人命，政府才要重視？」中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，輸液包含生理食鹽水、葡萄糖，一旦供應不足，就好像最近美國洛杉磯大火而消防栓缺水一樣，許多生命可能就此犧牲，不少醫院高層私下透漏，「現在已有連續幾家大型醫院都缺貨或晚到貨，產能仍然不足！」南部醫院更是緊張，憂心春節假期到來而輸液不足，醫護救命工作將大受影響。

問題癥結點：一廠獨大+藥廠製造意願低落

目前，全台輸液庫存量約一百多萬袋，而一個月醫療輸液缺口約兩百萬袋，原本正常情況下，應該至少要有2到6個月庫存量，才比較安全，但現在有些醫院的庫存量不到一星期，沈采穎質疑全台這樣的輸液庫存量，過完年後恐怕就會不足，

「輸液是救命藥品，沒有輸液就無法開刀！」沈采穎建議，政府也要考慮將輸液納入必要品項，尤其現在政府正推行「韌性醫療」，輸液的穩定供應，更是重要環節。

沈采穎進一步分析，問題主要有兩個癥結點：第一，在輸液市場，永豐化學工業股份有限公司「一廠獨大」，市占率達七成八，當工廠一有狀況，或者目前出貨為逐批檢驗，只要有一批不合格，全台輸液供應鏈就會受到嚴重衝擊，而輸液不僅是醫療工作標配，也是即時、緊急救命重要物資，若遭遇天災、戰亂，需求量更會暴增，輸液庫存量是否足夠「關係著病患生死」，而現在庫存量低落岌岌可危、短缺情勢一觸即發。

第二，雖然許多醫院希望和藥廠簽訂合約，期待針對輸液部分，藥廠可穩定供貨，但因為醫院採購常有藥價差，導致一旦簽訂合約，藥廠就面臨利潤低落、入不敷出窘境，因此多數藥廠的簽約意願並不高，

此外，藥廠也擔心，在緊急情況下投入生產，當永豐製造量上升，在沒有保證收購機制下，這些輸液將成庫存，形成龐大倉儲負擔，也因為這樣的原因，造成永豐一廠獨大，其他藥廠都不太願意投入國內輸液生產，問題更雪上加霜、更形惡化。

盤點資源、成立國家隊，讓救命任務不中斷

談到如何解決全台輸液短缺問題，沈采穎認為，政府不能只是仰賴進口救急，應該盡快盤點全台還有多少藥物、醫療基礎用品供應掌握於少數藥廠手上，只要該某藥廠某一藥物、醫療基礎用品的市占率達三成以上，就要進行整體規劃、擬訂全方位應變策略，而不是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

沈采穎直言，健保署應直接和供應輸液藥廠簽約，成立「國家隊」，並保證以健保價直接收購輸液，提升藥廠製造、生產意願，以確保輸液供應無虞，從長遠來看，政府也應規劃在北、中、南建立國家級輸液製造廠，當輸液來源穩定，才能真正解決問題，醫護救命工作、病患存活權益，也才可以不受影響、不中斷。

庫存 沈采穎 輸液

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