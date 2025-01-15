300種基因新發現 遺傳變異引發憂鬱症
300種基因變異新發現，憂鬱症遺傳可能性高。一項跨國醫學研究指出，共有697種基因變異與憂鬱症有關，其中包含近300種新型遺傳基因。然而，僅有三分之一的患者對抗憂鬱藥物有反應。專家強調，該研究有助於開發更多樣化的治療，並減少全球健康不平等。
300種新型基因新發現
《澳洲廣播公司》報導，愛丁堡大學、倫敦國王學院與澳洲研究團隊共同執行一項計畫，該團隊分析68萬5千名重度憂鬱症患者的基因樣本，並將其與超過400萬從未患有憂鬱症的樣本進行比較。結果發現，共有697種基因變異與憂鬱症有關，其中包含近300種新型遺傳基因。
研究團隊聲稱，這項研究可以更清楚了解與憂鬱症有關的生物途徑，並從中確定用於治療疾病的藥物，然而，若要改變現有藥物仍需進行更多研究。據統計，目前僅有三分之一的患者對抗憂鬱藥物有反應。
QIMR Berghofer醫學研究所米切爾博士將其描述為世界上最大的「憂鬱症遺傳學」研究，而該研究也允許重新使用已批准藥物，包括抗癌療法，以及控制嗜睡、疼痛和焦慮的藥物，都可以再度用於憂鬱症治療。
憂鬱症有治療方案
《衛報》指出，該計畫分析來自29個國家和500萬人的數據，其中四分之一來自非歐洲血統，相較過往憂鬱症研究擁有更廣泛的人口樣本，最終發現300種前所未知的遺傳基因。
儘管憂鬱症遺傳基因各自都很小，但對於具有多種DNA變異的個體來說，這些變異基因累積起來將可能造成嚴重風險。對此，該研究能夠更準確預測憂鬱症的潛在因素，將有助於開發更多樣化的治療，並減少全球健康不平等。
英國皇家精神科醫師學院發言人維利爾斯表示，這項基因變異研究增加對憂鬱症的認識，而研究團隊也將繼續推動精神疾病和憂鬱症的預防，期盼未來研發出更好的治療方法。
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