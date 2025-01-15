專家曝國人麻疹抗體陽性率低 疾管署：不代表沒保護力

公衛專家揭露，台灣年輕族群麻疹抗體陽性率不足5成，且缺乏病毒暴露經驗，導致感染風險增加，預估連續3年都會有麻疹感染事件爆發。疾管署發言人曾淑慧回應，民眾體內沒抗體不代表沒有保護力，與國際疫情相比，台灣個案數少的原因就是雖部分民眾沒抗體，但社區仍有保護力，目前只建議醫護人員、前往疫區者，才要補打疫苗。

曾淑慧表示，目前只有1歲以下、5歲幼兒及其他高風險個案，如第一線醫護人員，欲前往麻疹高風險流行區的民眾，才需要補接種疫苗，且即使是去麻疹疫情盛行率高的國家，也不是人人都要打疫苗，像是要去北越就不一定要施打，主因是越南麻疹流行區，僅以首都胡志明市為主，所以建議民眾應先去旅遊門診，經醫療人員專業評估後，再決定是否自費接種麻疹疫苗追加劑。

不過，醫護人員就必須提高警戒，疾管署10日已發布醫界通函，提醒醫界嚴防麻疹疫情。公函內容包括醫護人員應落實詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，若發現疑似麻疹個案，應立即分流並通報，並要求門急診規畫負壓或通風良好的診間與檢查室，作為疑似麻疹病例看診之用，候診室則應維持通風良好，並妥善安排病人就診動線。

另外，疾管署要求接觸疑似個案的急診醫護應該配戴N95口罩，請醫療機構優先針對1981年以後出生，且會接觸病人的醫事人員及非醫事人員，包括實習學生、清潔人員、傳送人員、掛號人員、批價人員等，檢測抗體及麻疹疫苗接種紀錄，若不具麻疹免疫力的醫護，應進行補接種作業，避免工作人員因感染麻疹後必須隔 離，影響醫療作業執行。

曾淑慧表示，麻疹主要症狀與許多呼吸道傳染病類似，臨床上第一時間不易鑑別診斷，必須謹慎以對，針對疑似傳染病個案，國內早有相關規定，此次通函只是提醒醫界要多加留意，醫護人員與一般民眾不同，每天都會碰到疑似傳染病個案，感染麻疹的風險也高出許多，因此要求醫護人員務必假設每位病人都是疑似患者，並透過打疫苗、驗抗體，建立完善保護力。