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饗饗疑食物中毒案 北市衛局採樣員工檢體出現「仙人掌桿菌」
饗饗微風信義店疑似食品中毒案，衛福部疾管署昨公布檢驗初步報告，採檢73名個案有9例檢驗諾羅病毒陽性。北市衛生局1月7日到該店採集環境、員工手部檢體各4件，檢驗結果昨天出爐，其中1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，其餘檢體皆未檢出。
衛生局說，仙人掌桿菌容易經由灰塵及昆蟲傳播並汙染食品，當食品冷藏溫度不夠或保存不當亦可能造成食品中毒。此次手部檢體檢出仙人掌桿菌，顯示業者人員手部及環境衛生狀況尚待改善，衛生局已函請饗饗微風信義店提出相關改善措施。
衛生局表示，統計至1月10日下午5時，醫療院所就醫通報疑似食品中毒案件人數累計通報共計59人，未再新增。
衛生局補充，衛福部疾管署昨日公布77人，是經各地衛生局調查1月5日至6日食用該店供應餐點後身體不適之的腹瀉群聚個案，目前已採檢70人，其中9人檢驗結果確定感染諾羅病毒。本案後續將依流行病學調查結果進行最終判定，如經認定屬食品中毒案件，違反食安法第15條第1項第4款，可依同法第44條處6萬元至2億元以下罰鍰。
衛生局呼籲，民眾如在饗饗微風信義店用餐後有身體不適等消費爭議，可申請消費爭議申訴，一是至申訴網址，線上申請」、下載表格填妥後傳真或郵寄至北市府消費者服務中心，以及親洽北市政府消費者服務中心辦理。
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