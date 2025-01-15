助偏鄉慢飛天使 健保署偕花東醫療院所提供早療服務

提升偏鄉醫療可近性，健保署辦理「IDS計畫」，今年加碼納入早療服務，鼓勵花東醫療院所等幫助慢飛天使；全國第一個有行動早療團隊的台東基督教醫院偏鄉服務，足跡可繞地球12圈。

健保署東區業務組今天舉行健保30週年東區系列活動開跑及行動早療成果分享會，邀請門諾醫院及台東基督教醫院分享健保投入花東地區行動早療的執行成果，同時組長黃兆杰代表健保署頒贈感謝狀向醫療團隊致上感謝。

健保署自民國88年起陸續辦理「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫（簡稱IDS計畫）」，鼓勵有能力、有意願醫療院所至山地及離島地區提供各項健保醫療服務，提升當地保險對象醫療服務及醫療照護可近性。

黃兆杰表示，為解決山地、離島地區有健保無醫療困境，自86年3月率先於花蓮秀林鄉推動「整合性醫療保健服務改善計畫」，並逐步導入全國50個山地、離島及2個適用地區（花蓮豐濱及嘉義大埔）辦理山地、離島IDS計畫，將醫療送入偏鄉部落，大幅提升偏鄉醫療可近性及服務品質。

黃兆杰說，今年健保加碼將早期療育服務納入，鼓勵各IDS承作醫院攜手衛生所及早療團隊，透過兒童發展篩檢及早期療育服務，讓偏鄉慢飛天使有更多機會早期發現早期治療。

另外，台東地區在IDS經費挹注下，自103年起由台東基督教醫院醫療團隊提供12個偏遠鄉鎮行動早療；花蓮地區則運用東區醫院總額風險移撥款，自111年起由門諾醫院主責執行居家早療，提供6歲以下兒童發展篩檢、居家早療或定點式服務，提高復健、職能及語言治療等早期介入療育可近性，幫助需要早療服務的孩子。

台東基督教醫院早療團隊組長蕭振民指出，身為全國第一個有行動早療團隊的醫院，目前提供包含物理、職能、語言、藝術、音樂及臨床心理6大類治療師，為各區域兒童提供到宅或到校服務，截至113年底397名孩童接受早療，人次達1萬1700人次以上，足跡里程數超過48萬公里，足以繞地球12圈。

門諾醫院職能治療間行動早療組長邱牧恩說，交通及經濟因素，居住偏遠的兒童容易錯失早療黃金期；111年至今，已提供居家訪視2735人次、視訊服務68人次、147人受惠。

健保署東區業務組也預告30週年活動開跑，包括3月9日結合關山慈濟醫院25週年舉辦路跑、舉辦「看見偏鄉醫療守護者」攝影比賽、規劃6月與花蓮慈濟醫院合作辦理IDS國際研討會，分享偏鄉及離島執行醫療照護的經驗，並與轄區IDS承作院所，透過影片展呈現偏鄉醫療困境與健保努力成果。