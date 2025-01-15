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票價沒有下降跡象！台灣虎航規劃增日本、東南亞11航點

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航商務長許致遠表示，台灣虎航希望將航網優勢從東北亞延伸至東南亞。記者周湘芸／攝影
台灣虎航商務長許致遠表示，台灣虎航希望將航網優勢從東北亞延伸至東南亞。記者周湘芸／攝影

疫後旅遊潮爆發，各航空陸續拓展航點。台灣虎航董事長陳漢銘今天直言，隨著各項成本增加，加上需求強勁，票價上漲是趨勢，短期內沒有降價跡象。台灣虎航也說，今年除了規劃在日本新增4航點，希望將航網優勢從東北亞延伸至東南亞，分別在越南、泰國及馬來西亞增加7航點。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航去年營收164.23億元創新高，今年希望超越去年，目標180億元。台灣虎航每年調薪幅度及福利制度讓人事成本逐年增加，今年以薪資級距來看，最高有調到11%，隨著各項成本增加，加上需求強勁，票價上漲是趨勢，短期內沒有降價跡象。

台灣虎航商務長許致遠指出，去年入台旅客為690萬人次，對比2023年成長22.6%，台灣虎航去年相較於前年則成長35%；2019年至今日本旅客來台恢復約55%，台灣虎航則恢復71%，另外，台灣虎航日籍會員去年成長逾7成，已破10萬人次。

許致遠表示，台灣虎航現於日本有20航點，未來愈來愈重視日本反向市場，今年將增加北海道帶廣、鳥取航點；神戶則在1年前就積極準備，去年12月才可送件，目前仍在等待日方批准；而九州現有佐賀、福岡、宮崎3航點，今年預計在佐賀及宮崎各增加1航班，並新增大分航點，串聯九州地區。

許致遠也說，台灣虎航希望將航網優勢從東北亞延伸至東南亞，去年已取得香港航權，目前正研議延伸至東南亞，增加更多點對點航線。另外，越南現在僅峴港航點，今年預計增加芽莊、大叻及胡志明市航點，並考量移工需求；泰國現有普吉島航點，已評估新增清邁、恢復曼谷航點；馬來西亞則預計新增吉隆坡及檳城2航點。

台灣虎航 日本 馬來西亞

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