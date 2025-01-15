充電線不用了…丟垃圾桶或回收？環保局、台電曝正解 1條件可換超商抵用金

農曆新年就快到了，不少人都會趁年前大掃除，準備除舊布新。有網友表示，家裡集中了2、30條左右的充電線，卻不曉得該如何處理？對此，新北市環保局指出，充電線為廢資訊物品類，須妥善分類交給清潔隊回收車。台電表示，由於充電線外層是PVC塑膠皮，不可以丟進焚化爐燃燒，因此務必交由清潔隊資源回收車進行回收作業。

一名網友在PTT以「充電線要如何處理？」為題，發文指出自己過去曾有一段時間很愛夾娃娃，夾了不少3C類商品，都會附上通用的安卓或Type-C充電線。由於原PO自己一個人用不了那麼多條線，因此會先集中放置起來，到後來就不知不覺累積了2、30條左右，故詢問大家「請問這些充電線該如何處理？要丟哪？」

貼文曝光後，有網友留言，「充電線可直接交由清潔隊資源回收車進行回收」，也有網友建議原PO拿去送人，「（臉書）地方版送人」、「（臉書）give版我送過很多東西」、「你放在超商座位區桌上離開，後面就會有人拿走了」。

針對這個問題，新北市環保局曾在臉書粉專「新北i環保」發文表示，充電線屬於「廢資訊物品類」，呼籲民眾妥善分類後，交給清潔隊循線回收車，「有時候換新手機就會多一條充電線，那充電線該怎麼處理呢？通通交給環保小百科」。

台電也在「台電電力粉絲團」說明，民眾整理家中抽屜時，如果發現一些很久沒有使用的電線，或者正在使用的充電線、延長線出現破損老舊情形，請記得「一定要汰舊換新才安全」。台電指出，這些老舊破損或很久沒用的電線，全都屬於可資源回收物品，「這些內含銅線的電線，是可交由清潔隊資源回收車，外層是PVC塑膠皮，反而不可丟進焚化爐燃燒」。

7-ELEVEN也在官網表示，任何不限廠牌、機種、型號、使用時間之座旅充，且須含有該座旅充所能使用之電源線，如iphone豆腐頭+線，必須含電源線完好才可回收，「單獨的充電線不回收」。每組座充或旅充可折抵3元，2組可折抵6元，3組可折抵9元，以此類推，且限當次購物抵用，不包含代收、代售、香菸等商品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康