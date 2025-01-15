年輕人抗體陽性率低於50% 專家預言麻疹疫情連3年發生

台灣日前爆出麻疹疫情，一度引發恐慌，民眾搶打疫苗，衛福部對外說明，除高危險群以外，其餘民眾不必打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙今天秀出數據，台灣年輕族群麻疹抗體陽性率不足5成，且缺乏病毒暴露經驗，使感染風險增加，預估連續3年都會有麻疹感染事件爆發。

近期全球都爆發嚴重麻疹疫情，越南2024年病例較2023年多出130倍，造成13人死亡，泰國同年確診病例達7507人，較前一年增加197倍。台灣則是中部醫院發生群聚感染，且感染者集中在25至44歲族群，且根據近期統計資料，2021年至2024年台灣20至34歲民眾麻疹發生率上升。

陳秀熙表示，台灣麻疹疫情自1980年代「地方流行」後，病例數大幅下降，1990年代進入「接近根除年代」；2000年後，境外移入成為主要風險，麻疹疫情偶有回升，2020年新冠病毒疫情大流行期間，因為邊境管制，麻疹病例明顯減少，幾乎達到根除，隨邊境開放，應持續監測麻疹風險，強化疫苗覆蓋率，才能防堵疫情再現。

許多民眾好奇，為何年輕世代打了疫苗，卻還會感染麻疹，陳秀熙表示，這不是因為疫苗沒效，而是保護力會隨時間消退，加上年輕世代生長在疫苗接種政策推行後，生活在麻疹「接近根除」的環境，無法因為自然感染產生抗體，讓疫苗突破性感染增加。相較之下，35歲至49歲族群出生在台灣麻疹「地方流行」年代，與麻疹病毒接觸機率高，產生的免疫力較強。

陳秀熙說，根據國內調查資料，台灣20至34歲年輕且出生於麻疹疫苗政策後的世代，麻疹抗體陽性率僅37%至54%，反觀55歲以上、未接種麻疹疫苗的族群，因自然感染產生免疫力，麻疹抗體陽性率打93%以上。

他指出，感染麻疹後會導致免疫力下降，增加感染其他致命疾病風險，民眾應注意個人衛生，在醫療院所工作、欲前往麻疹疫區、罹患滿性病的脆弱族群等年輕民眾，仍建議接種追加劑。