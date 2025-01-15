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9年前除夕夜台南維冠大樓震垮 專家曝今年春節強震機率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2016年2月6日除夕夜高雄美濃發生規模6.6地震，但最大震度不在高雄，反而是台南新化震度高達7級，造成台南維冠金龍大樓倒塌。聯合報系資料照
2016年2月6日除夕夜高雄美濃發生規模6.6地震，但最大震度不在高雄，反而是台南新化震度高達7級，造成台南維冠金龍大樓倒塌。聯合報系資料照

2016年2月除夕夜高雄美濃發生規模6.6地震，造成台南維冠金龍大樓倒地，成為台灣自921大地震以來最嚴重震災，去年0403花蓮規模7.2地震，也成921以來最大強震，重創花東觀光經濟至今還在復甦中。不少人憂心今年春節也會發生強震。專家表示，自去年8月16日發生規模6.3地震後，平靜期已逾150天，認為有高達87％機率不會發生強震，民眾可安心過年。

2016年2月6日除夕夜高雄美濃發生規模6.6地震，但最大震度不在高雄，反而是台南新化震度高達7級，造成台南維冠金龍大樓倒塌，釀115死、96傷，成為台灣自921大地震以來最嚴重的震災，而去年0403花蓮規模7.2地震，造成17死、1155傷、2失聯，成921以來最大強震，花東觀光、經濟至今還在復甦中。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，根據中央氣象署地震預報中心資料，台灣自1997年至迄今，2次規模6以上地震，平靜期逾150天以上有23次，而去年8月16日發生規模6.3地震後，迄今也逾152天沒有發生規模6以上的地震。

近期地震頻繁，民眾憂心春節期間恐發生地震造成災情，郭鎧紋表示，台灣1997年至迄今已有1萬天，其中發生103次規模6以上地震，等於100天發生1次規模6以上地震。

由於每個人返鄉過年時間的長短不盡相同，郭鎧紋點出2個觀察時間點，若過年放假到2月1日止，等於距離上一次發生規模6以上地震，已有168.7天，估算下來，有高達87％機率不會發生規模6以上的強震；若春節過到3月1日，距離前次規模6以上地震達196.7天，不會發生規模6以上地震的機率達70％。

針對全球地震展望，郭鎧紋進一步說明，規模8以上的地震過去已連續3年（2022至2024年）沒有發生，第4年（2025年）發生規模8以上的地震機率為41%，不發生的機率為59%，但第4年發生不一定只發生一次，可能發生2、3次，但不發生機會比較高。

至於規模7的地震，郭鎧紋表示，從1990年至2024年，平均1年是15個，2024年只發生10個明顯偏少，但由於每年都會發生規模7的地震，所以沒有間距特別長的問題，認為今年應該會趨向於正常，「規模7地震大概會發生15個」，接近平均值。

而規模6的地震，郭鎧紋說，去年是100個，去年1月最多有12個，後面大概1個月平均8個。今年至1月13日止已經發生6個，比去年最多的月份進度還快，是否會突破去年紀錄還需要再觀察。

921大地震 強震 除夕夜

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