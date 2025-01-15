甲乙類成藥成藥怎麼分 浣腸劑、泡腳粉竟是同一類

不只電影要分級，藥品也有。衛福部食藥署指出，民眾常聽到的「成藥」有甲、乙類，民眾可自行購買，前者如胃腸藥、浣腸劑，僅限藥局或藥師駐店的藥妝店販售，後者如清涼劑、薄荷棒、外用軟油膏類等，可在百貨、雜貨店、餐旅服務商店及網路購買；指示藥需到有藥事人員的藥妝店購買，如症狀持續3天以上未改善應就醫。

食藥署藥品副組長林意筑，成藥藥理作用較溫和，安全性高，民眾可自行購買，使用前務必閱讀藥品說明書，可分為「甲類成藥」和「乙類成藥」，其中甲類成藥僅限藥局或藥師駐店的藥妝店販售，常見的為胃腸藥、浣腸劑；乙類成藥另可在百貨、雜貨店、餐旅服務商店及網路購買，常見的為清涼劑、外用軟油膏類等。

只有乙類成藥才能網路購買，且外包裝必須有明顯「乙類成藥」標示，中華民國藥師公會全聯會常務監事李懿軒提醒，業者需依網路零售乙類成藥注意事項申請核准，如薄荷精油、薄荷棒、萬金油、漱口水、酒精等，通路包含便利超商、網路等，因為安全性高，且大部分民眾都知道如何正確使用。

甲類成藥通常在藥局跟藥妝通路實體販售，李懿軒指出，這類藥品使用上會有些需要注意的，如浣腸、胃散、腳部去角質泡腳粉等，使用技巧上要特別注意，例如使用浣腸方式錯誤會受傷、泡腳粉泡太久可能造成皮膚刺激，目前都限制只能在實體通路販售。

食藥署副署長王德原補充，其餘藥品如壯陽藥、減肥藥或國外藥品，若於網路上販售皆屬違法，這類產品未經品質、安全及療效把關，消費者可能買到假藥，甚至因服用後出現嚴重不良反應，無法申請藥害救濟，既花錢又危害健康，且這些非法產品可能以買家名義輸入，消費者還可能不小心觸犯藥事法輸入禁藥的相關規定。

林意筑說，處方藥風險較高，需由醫生依據病情開立處方箋，再由藥事人員調劑提供，如口服抗生素、降血壓藥、糖尿病用藥等，民眾應依照醫囑及藥袋標示服藥，勿自行停藥或調整劑量。

指示藥無須醫師處方，且會標示「醫師藥師藥劑生指示藥品」，林意筑表示，民眾可至藥局或聘有藥事人員的藥妝店購買，常見的有解熱鎮痛藥和感冒藥等，應依藥品說明書、醫師或藥事人員指示使用，「且若症狀持續3天以上未改善，應盡速就醫。」