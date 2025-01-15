每4位新冠童就有1人「長新冠」 注意猛咳、發燒、胸痛

冬季是許多急性呼吸道傳染病的好發期，流感及新冠病毒危機四伏，雖然新冠疫情高峰已過，但家長仍須提高警覺。台灣兒童感染症醫學會秘書長蔡明翰表示，孩童感染流感與新冠病毒後，均可能引發肺炎等重症併發症，不過新冠病毒的影響更為嚴重。

蔡明翰強調，孩童感染新冠病毒後，可能出現MIS-C嚴重併發症，至少影響兩種器官，且根據國外統計，致死率可達1至2%。他分享臨床案例，一位8歲女童因發燒合併視力模糊就診，得知該女童曾確診新冠，就診前2天出現劇烈嘔吐現象，雖然有接種疫苗，並未更新最新新冠疫苗，初步診斷是MIS-C症狀，經過免疫球蛋白治療約一周才康復出院。

蔡明翰指出，新冠病毒除了損害肺部，還會影響全身多個器官，可能造成長久傷害。研究指出，每4位染疫的孩童中，就有1位可能出現長新冠症狀。常見症狀包括情緒波動、倦怠感和睡眠障礙，這些對孩童的身心健康和日常生活都可能產生長期且深遠的影響。

蔡明翰提醒，大多數家庭新冠病毒感染案例中，有70%是由孩童傳播給家人，因孩子在校園群聚頻繁易互相傳染，且新冠病毒在孩童身上停留時間長，不小心就將病毒帶回家，間接傳播給家中的長輩、慢性病患者及免疫功能不全的高危險族群。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，孩童透過接種疫苗產生的免疫力比自然免疫更有效，且安全性良好。現階段，6個月以上的民眾皆可接種流感疫苗及JN.1新冠疫苗。他呼籲，家長帶著孩子一起完成疫苗接種，彼此增強防護，迎接親友相聚的春節假期。

台灣兒童感染症醫學會與國語日報聯合舉辦「秋冬病毒防疫特攻隊創意競賽」，林口長庚紀念醫院作為巡迴畫展首站，公開優秀的競賽獲獎畫作。邱政洵說，透過這些作品，讓大眾看到孩童眼中的防疫世界，並喚起更多人對兒童健康與安全的關注。