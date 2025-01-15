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海保署推動友善釣魚理念 開放全台釣點從33處增至158處

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海保署發行2024友善釣魚手冊，方便釣友快速掌握最新台灣友善釣魚政策推動內容及釣場開放實用資訊。圖／海保署提供
海保署發行2024友善釣魚手冊，方便釣友快速掌握最新台灣友善釣魚政策推動內容及釣場開放實用資訊。圖／海保署提供

海洋委員會海洋保育署持續5年推動友善釣魚行動方案，開放全台釣點從原本33處增至158處，涵蓋漁港、商港、國家公園、島礁與釣魚平台等場域，並投入資源協助地方政府優化設施及改善場域安全。釣友說，希望後續能開放更多釣點。

海保署署長陸曉筠說，未來將針對「分階段持續優化及維護釣點設施」、「新增示範釣點」、「協調新增釣點」、「釣魚文化及管理措施之提升」、「教育推廣資源保育與安全」、「科學性垂釣回報及垂釣魚類資源調查機制」共六大重點執行，並依據海洋保育法研擬休閒垂釣相關遵行事項。

海保署表示，根據調查，台灣釣魚人口約116萬人，其中60萬人從事海釣活動，從2021年至2024年，海保署共補助10個縣市執行「推動友善釣魚行動計畫」，補助建置釣魚平台、救生安全設備、航行安全強化、環境設備維護、友善釣魚推廣體驗活動，優化全台釣點達77處，並在開放釣點鄰近66處海巡安檢所及垂釣區管理站，提供救生衣免費借用。

為強化民眾友善海洋環境與資源永續概念，海保署持續辦理釣魚主題式實作工作坊、友善釣魚交流賽、釣具博覽會、友善釣魚宣導影片及發送友善釣魚手冊，並號召全台150處釣具店及娛樂漁船業者加入友善釣魚政策響應據點，以多元互動方式傳遞友善釣魚及正確釣魚觀念。

海保署為全面性調查台灣垂釣資源分布及利用狀況，鼓勵民眾參與垂釣回報，迄今已蒐集回報筆數約5萬多筆，有效建構台灣垂釣資源資料庫，提供未來掌握垂釣資源大數據分析的基礎資料及政策研擬參考依據。

海保署邀請各場域主管機關及釣魚團體，一同討論未來我國友善釣魚推動策略執行內容，持續建構友善釣魚環境。圖／海保署提供
海保署邀請各場域主管機關及釣魚團體，一同討論未來我國友善釣魚推動策略執行內容，持續建構友善釣魚環境。圖／海保署提供
海保署辦理釣魚防溺工作坊，透過海上實地操作活動教育釣友親海安全防護正確觀念。圖／海保署提供
海保署辦理釣魚防溺工作坊，透過海上實地操作活動教育釣友親海安全防護正確觀念。圖／海保署提供
海保署在台中港北堤共同辦理「2024海洋盃全國友善釣魚交流賽」，吸引全台400名釣魚愛好民眾同場參賽競技。圖／海保署提供
海保署在台中港北堤共同辦理「2024海洋盃全國友善釣魚交流賽」，吸引全台400名釣魚愛好民眾同場參賽競技。圖／海保署提供
海保署補助宜蘭縣政府改善桶盤堀漁港垂釣區，打造優質乾淨的釣魚場域。圖／海保署提供
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