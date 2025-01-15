海保署推動友善釣魚理念 開放全台釣點從33處增至158處

海洋委員會海洋保育署持續5年推動友善釣魚行動方案，開放全台釣點從原本33處增至158處，涵蓋漁港、商港、國家公園、島礁與釣魚平台等場域，並投入資源協助地方政府優化設施及改善場域安全。釣友說，希望後續能開放更多釣點。

海保署署長陸曉筠說，未來將針對「分階段持續優化及維護釣點設施」、「新增示範釣點」、「協調新增釣點」、「釣魚文化及管理措施之提升」、「教育推廣資源保育與安全」、「科學性垂釣回報及垂釣魚類資源調查機制」共六大重點執行，並依據海洋保育法研擬休閒垂釣相關遵行事項。

海保署表示，根據調查，台灣釣魚人口約116萬人，其中60萬人從事海釣活動，從2021年至2024年，海保署共補助10個縣市執行「推動友善釣魚行動計畫」，補助建置釣魚平台、救生安全設備、航行安全強化、環境設備維護、友善釣魚推廣體驗活動，優化全台釣點達77處，並在開放釣點鄰近66處海巡安檢所及垂釣區管理站，提供救生衣免費借用。

為強化民眾友善海洋環境與資源永續概念，海保署持續辦理釣魚主題式實作工作坊、友善釣魚交流賽、釣具博覽會、友善釣魚宣導影片及發送友善釣魚手冊，並號召全台150處釣具店及娛樂漁船業者加入友善釣魚政策響應據點，以多元互動方式傳遞友善釣魚及正確釣魚觀念。