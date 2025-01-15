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成藥不能亂買腸胃藥等僅限藥局或藥師駐店販售

中央社／ 台北15日電

台灣藥粧店大街小巷林立，不少民眾小病痛會自行購買成藥，藥師提醒，不只電影分級，成藥也分甲類和乙類，其中甲類成藥如胃腸藥、浣腸劑，僅限藥局或藥師駐店的藥粧店販售。

許多民眾分不清成藥、指示藥，衛生福利部食品藥物管理署今天在例行記者會中，邀請中華民國藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒說明差異，並提醒民眾買藥注意事項。

李懿軒以電影分級比喻，藥品分級是為了民眾要用安全，大致分為處方藥品、指示藥及成藥，處方藥要由醫師診斷處方外，指示藥及成藥都可以在藥局購買。

不過，李懿軒提醒，多數人可能只知道指示藥需要經過醫師、藥師、藥劑生指導使用，常見指示藥如解熱鎮痛藥和感冒藥等，事實上成藥也分為甲類及乙類，常見甲類成藥包括胃腸藥、浣腸劑等，僅限藥局或藥師駐店的藥粧店販售。

至於乙類成藥，李懿軒表示，像是薄荷棒、清涼劑、外用軟油膏類等，另可在百貨、雜貨店、餐旅服務商店及網路購買。

食藥署副署長王德原補充，民眾若想知道自己服用的是哪一種類別的藥品，可從藥品外盒或藥品說明書（仿單）確認，也可到食藥署的「西藥、醫療器材許可證相關查詢」，查詢藥品許可證。

此外，王德原強調，台灣僅允許乙類成藥於網路上販售，且外包裝有明顯「乙類成藥」標示。其餘藥品如壯陽藥、減肥藥或國外藥品，若於網路上販售皆屬違法，且該等非法產品可能以買家名義輸入，消費者還可能不小心觸犯藥事法輸入禁藥的相關規定。

食藥署提醒民眾，如有用藥需求，應至醫療院所或藥局諮詢專業藥事人員，透過正規管道取得藥品，避免購買來路不明的網路藥品。正確用藥，才能安心守護健康。

網路 藥局 食藥署

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