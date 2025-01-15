台東監理站推「東部限定」春節搭車優惠措施
春節9天連假將到來，因應返鄉及出遊人潮，公路局台東監理站推出「東部限定」連假搭客運享優惠加碼及在地有腳租車優惠等措施；另協調興東客運規畫玉長公路路線，配合台鐵紅眼加班列車無縫銜接，加開4班車，方便東海岸夜間返鄉轉乘旅客。
監理站長洪美芳說，東部限定加碼優惠部分，凡持國道客運票證向指定業者租車，就能享優惠及客運回程車票再折扣，最高折抵200元；另購買東部台灣好行超值套票及合法旅宿業者住宿證明，可享北宜、北花來回票4人同行1人免費或憑票證回程票再抵退200元優惠。
另協調興東客運公司「8181」公車，配合台鐵445及447車次，1月24日及加開一班公車、1月25日配合紅眼列車5270車次，加開一班接駁公車；2月1日配合5269車次及2月2日410、472車次，加開2班接駁公車。路線經玉里、寧埔、成功（經玉長公路）路線。
監理站進一步說明，在地有腳租車優惠措施部分，旅客只要持公路客運票證或租車單，無論租車或回程購票，機汽車最高50元至200元不等折價優惠，預計實施期間為1月25日0時起至2月2日24時止。
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