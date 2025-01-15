快訊

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

床上滑手機傷身又傷運！睡前做這5大NG行為小心運勢下滑

聯合新聞網／ 綜合報導
睡前滑手機會對運勢造成不良影響。圖／Ingimage
睡前滑手機會對運勢造成不良影響。圖／Ingimage

現代人生活繁忙，好不容易結束一天的工作，該睡覺時卻不睡覺，不只白白損失寶貴的休息時間，還可能會影響自身運勢日本網站「TRILL」近來就分享在睡前5種可能造成運勢下降的NG行為。

1.滑手機

很多人會滑社群網站或看影片。然而，睡前用手機會降低自身運氣。手機所帶來的刺激，會對眼睛和大腦產生影響，導致無法徹底放鬆身心。而因為無法完全休息，運氣也會逐漸下降。

2.熬夜

熬夜是最典型降低運氣的NG習慣。夜晚越深，不好的氣越重，因此最好在壞氣聚集前入睡。如果長時間不睡覺，當天的厄運可能會延續到第二天。此外，睡眠不足也會進一步降低運氣，最好養成早睡早起的習慣。

3.講出負面言詞

睡前最好避免負面言詞，例如抱怨當天的不愉快，或者說別人的壞話等等。負面的語言會讓心情變差，影響夢境的品質，還可能對運氣產生負面影響，都是需要避免的。

4.浴缸水沒排光

浴缸內積的水，可能會吸引壞運氣。也許有人會打算將這些水，用來洗衣服或再次加熱使用，但應該避免這種習慣。一般認為，水場更容易聚集壞氣，因此在睡前，要注意積水和濕度。

5.不洗碗

把髒碗盤堆在流理台就直接睡覺，這也可能導致運氣下降。即使再怎麼疲憊，也應該盡快處理，避免堆到隔天早上。碗盤上的污垢會吸引壞氣，進而使整個家的運氣在睡覺期間變差。如果無法改善，運勢自然會不知不覺地變得不佳。

日本 網站 運勢

延伸閱讀

一臉溫柔卻「城府極深」三星座！雙魚情勒高手、他暗中布局弄別人

「花家黑魔法」？尾牙前跟同事一直聽這首歌… 果然中大獎

長輩嗆「不婚不生1個人吃年夜飯」 年輕人吐一堆好處：超爽

旅館取消備品引發熱議…有人嫌不方便、她喊「這理由」自帶更安心

相關新聞

8縣市低溫特報冷到明天晚上 恐10度以下

大陸冷氣團南下，中央氣象署上午10時28分針對8縣市發布低溫特報，到明天晚上恐10度以下。

台灣首例！22歲男大生這原因裝最新心臟去顫器 預防猝死

台中榮總今發表，今年1月7日完成台灣首例最新的血管外心臟去顫器（EV-ICD）植入手術，為一名22歲健壯男大生，午休時突...

影／合歡山見「雨衣怪客」徹夜等雪 今晨下冰霰

全台各地今起轉為濕冷，氣象署預告，高山有機會降雪，昨晚有民眾穿雨衣在合歡山武嶺亭徹夜等下雪，被網友稱是「雨衣怪客」，但因...

氣溫驟降腦中風風險增 台大醫：劇烈頭痛、頭暈要留意

大陸冷氣團南下，今天開始氣溫一路下降，北部地區今天傍晚只剩約12度。氣溫驟降造成腦血管收縮、血壓上升，腦中風發作機率增加...

床上滑手機傷身又傷運！睡前做這5大NG行為小心運勢下滑

現代人生活繁忙，好不容易結束一天的工作，該睡覺時卻不睡覺，不只白白損失寶貴的休息時間，還可能會影響自身運勢。日本網站「TRILL」近來就分享在睡前，5種可能造成運勢下降的NG行為。

偽造車牌提高且加倍罰7萬2千元 3樣態當場沒入車輛銷毀

偽造車牌影響治安事件層出不窮，去年更暴增至1271件。交通部先前預告修正道路交通管理處罰條例第12條，今於立法院交通委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。