床上滑手機傷身又傷運！睡前做這5大NG行為小心運勢下滑

現代人生活繁忙，好不容易結束一天的工作，該睡覺時卻不睡覺，不只白白損失寶貴的休息時間，還可能會影響自身運勢。日本網站「TRILL」近來就分享在睡前5種可能造成運勢下降的NG行為。

1.滑手機

很多人會滑社群網站或看影片。然而，睡前用手機會降低自身運氣。手機所帶來的刺激，會對眼睛和大腦產生影響，導致無法徹底放鬆身心。而因為無法完全休息，運氣也會逐漸下降。

2.熬夜

熬夜是最典型降低運氣的NG習慣。夜晚越深，不好的氣越重，因此最好在壞氣聚集前入睡。如果長時間不睡覺，當天的厄運可能會延續到第二天。此外，睡眠不足也會進一步降低運氣，最好養成早睡早起的習慣。

3.講出負面言詞

睡前最好避免負面言詞，例如抱怨當天的不愉快，或者說別人的壞話等等。負面的語言會讓心情變差，影響夢境的品質，還可能對運氣產生負面影響，都是需要避免的。

4.浴缸水沒排光

浴缸內積的水，可能會吸引壞運氣。也許有人會打算將這些水，用來洗衣服或再次加熱使用，但應該避免這種習慣。一般認為，水場更容易聚集壞氣，因此在睡前，要注意積水和濕度。

5.不洗碗

把髒碗盤堆在流理台就直接睡覺，這也可能導致運氣下降。即使再怎麼疲憊，也應該盡快處理，避免堆到隔天早上。碗盤上的污垢會吸引壞氣，進而使整個家的運氣在睡覺期間變差。如果無法改善，運勢自然會不知不覺地變得不佳。