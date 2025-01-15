愈晚愈濕冷氣溫一路降 氣象署：傍晚北部只剩12度

中央氣象署預報員官欣平上午指出，大陸冷氣團南下，影響到周六清晨，今起氣溫一路下降，各地都有降雨機率，北部到傍晚降到約12度，較昨天一口氣降12度。明晨到周六清晨都低，約12、13度，18日中部以北局部地區可能出現10度低溫。

官欣平指出，今雲量增多，南方雲系北移，今上午起下小雨、毛雨，迎風面及東半部有時雨勢需要打傘。今北部、東半部降雨，各地都有降雨機率，晚間起冷空氣抵達轉乾。今雨量最多，明後兩天濕冷轉乾冷，到下周二僅東半部局部短暫雨。15日起到16日清晨中部以北3500公尺以上高山有機會下雪。

今天溫度一路下降，官欣平指出，昨天台北高溫24度，到上午10時只剩15度，會再往下降，到傍晚只剩12、13度，之後中南部也只剩10-13度；北部、宜蘭整日冷，其他地區早晚冷。明天清晨約12、13度，18日清晨因為乾，受輻射冷卻效應影響，氣溫很低，可能只有10度，白天溫度回升，高溫約20度，清晨很低，有10度溫差。20日之後可能有下波冷空氣，氣象署持續觀察