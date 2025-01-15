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8縣市低溫特報冷到明天晚上 恐10度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大陸冷氣團南下，中央氣象署針對8縣市發布低溫特報，到明天晚上恐10度以下低溫。聯合報系資料照片
大陸冷氣團南下，中央氣象署針對8縣市發布低溫特報，到明天晚上恐10度以下低溫。聯合報系資料照片

大陸冷氣團南下，中央氣象署上午10時28分針對8縣市發布低溫特報，到明天晚上恐10度以下。

氣象署指出，15日至17日大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。今(15日)上午至明(16日)晚新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

冷氣團 氣溫

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