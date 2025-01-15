影／合歡山見「雨衣怪客」徹夜等雪 今晨下冰霰

全台各地今起轉為濕冷，氣象署預告，高山有機會降雪，昨晚有民眾穿雨衣在合歡山武嶺亭徹夜等下雪，被網友稱是「雨衣怪客」，但因溫度不配合，沒等到下雪，於今凌晨近4時離開，隨清晨氣溫下降，合歡山今上午8時起斷續下冰霰。

中央氣象署指出，昨晚大陸冷氣團南下、南方雲系北移，台灣各地今起降雨，周四白天轉為乾冷，而昨晚至周四清晨，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

不少追雪迷觀望合歡山雪況，昨晚更有民眾上山等雪，從昨晚6時許就出現在合歡山武嶺亭，他穿著雨衣在公路局即時影像鏡頭前等雪，甚至16蹲等跳舞，引發關注，他也與觀看路況直播的民眾互動，被稱作是「武嶺雨衣怪客」。

但因合歡山昨晚雖降雨，但入夜後氣溫在1至3度徘徊，只下雨，未能飄雪，「武嶺雨衣怪客」在低溫下淒風苦雨等雪，直到今凌晨近4時才放棄離開；而合歡山氣溫到今上午6時許才跌到近0度，武嶺、松雪樓一帶上午8時左右下冰霰。

松雪樓人員表示，今晨合歡山氣溫仍在零度以上，因此上午8時許下起冰霰，斷續快半小時，由於降雪需要低溫、水氣搭配得宜，但目前松雪樓溫度仍在1度上下，可能要等到傍晚或入夜，降下雪霰機率較高，而白天仍是可以期待一下。