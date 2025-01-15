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台灣首例！22歲男大生這原因裝最新心臟去顫器 預防猝死

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總在今年1月7日完成台灣首例血管外心臟去顫器植入手術。圖／台中榮總提供
台中榮總在今年1月7日完成台灣首例血管外心臟去顫器植入手術。圖／台中榮總提供

台中榮總今發表，今年1月7日完成台灣首例最新的血管外心臟去顫器（EV-ICD）植入手術，為一名22歲健壯男大生，午休時突無呼吸心跳，以CPR（心肺復甦術）救回，後查出罹患致命性的心律不整，接受手術植入EV-ICD，這也開創國內心臟醫療新里程碑。

台中榮總院長陳適安說，心室顫動是最致命的心律不整，約占成人突發性心臟停止的40%。當心室顫動發作時，心臟類似停止，無法輸送血液到全身。發作時除了心肺復甦術以外，必須盡快在3至5分鐘內電擊去顫，存活率可達49%至75%。每延遲1分鐘，存活率就降低7%至10%，超過10分鐘可能造成不可逆的腦部損傷。

心室顫動高風險族群包括曾有心肌梗塞、心臟衰竭或先天性心臟離子通道異常，預防應積極控制三高，遵醫囑定期服藥與追蹤檢查。心臟功能射出率低於35%，建議安裝植入式心臟去顫器，同時要留意家族病史，及早發現才能預防猝死風險。

台中榮總心臟內科醫師謝育整醫師指出，傳統植入式去顫器（ICD）植入在鎖骨旁的皮膚下，導線會經過靜脈、穿過瓣膜進入心臟，雖手術技術分純熟，但仍有約1%至5%發生心臟穿孔的風險，導線經過植入後，長期仍存在7%心臟瓣膜損傷、5.8%導線斷裂，以及1.5%細菌感染等併發症風險。

台中榮總心臟外科主任魏晧智說，EV-ICD改由特殊的波浪型導線植入在胸骨下方，EV-ICD植入腋下皮下，減少手術創傷、降低併發症。目前歐美、澳洲等臨床採用，衛福部去年核可，全國首例EV-ICD手術由台中榮總心臟血管中心內外科團隊共同合作完成，手術的成功代表台灣心臟醫療技術與國際接軌，未來將讓更多人受惠。

台中榮總心臟內科醫師李冠毅說，陳姓男大生平時身體強健、有運動習慣，2個月前在學校午休時突然倒地抽搐、休克，同學見狀施以CPR，才恢復呼吸、心跳。男大生起初不以為意，直到家人強烈建議，就醫檢查，問診發覺患者祖父在中壯年即無預警猝逝，發現病人罹患致命性的心律不整。

為有效預防心因性猝死、考量男大生年輕，且防止血管內導線併發症及瓣膜逆流的風險，男大生接受EV-ICD治療，經2小時手術，術後於加護病房觀察1天後，即轉至普通病房，目前已康復出院，恢復良好。

最新血管外心臟去顫器EV-ICD，波浪型導線植入在胸骨下方，EV-ICD植入腋下皮下。圖／台中榮總提供
最新血管外心臟去顫器EV-ICD，波浪型導線植入在胸骨下方，EV-ICD植入腋下皮下。圖／台中榮總提供

台中榮總 手術 風險

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