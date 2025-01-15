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旅館取消備品引發熱議…有人嫌不方便、她喊「這理由」自帶更安心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友住旅館都準備全套的盥洗用品，雖然不太方便但很安心。示意圖／ingimage
一名女網友住旅館都準備全套的盥洗用品，雖然不太方便但很安心。示意圖／ingimage

環境部依據《廢棄物清理法》第二十一條，規範旅宿業者自2025年1月1日起，不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，可改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品。一名女網友發文，稱很多人嫌旅館取消備品不方便，但她自己住旅館時一直都準備全套的盥洗用品，雖然不太方便但很安心：「不用怕洗完變稻草頭」。

一名女網友在Dcard發文，表示她看到很多人在討論旅館取消提供備品的事情，並指出「很不方便」，但她出門住旅館一直都是自備盥洗用品的，洗髮精、沐浴乳、洗面乳、牙膏、牙刷等等她都是自備，甚至髮膠乳液都是分瓶裝後再出門。

原PO表示，雖然以前旅館會提供沐浴乳、洗髮精，但她擔心產品的品質影響到她頭髮，例如碰到清潔能力太強的沐浴乳或洗髮精，洗了會變乾，甚至洗了變「稻草頭」。另外，也會遇到備品味道也不喜歡、牙刷太硬等問題，因此無論出國和國旅，她都喜歡自備盥洗用品。

此文一出，不少網友提到旅館取消提供備品的問題，「取消牙刷沒關係，但沐浴乳、洗髮精、潤髮乳三罐真的很重啊，自己本身還要帶一堆東西了」、「出遠門放鬆就是能少帶就少帶，這本來就該包在旅館的服務內，至少也學日本放在大廳給人自取」、「重點是本來免費提供的東西，取消了入住沒優惠，要取用還要額外加錢，感覺很差」。

也有網友分享自備的經驗，「自備+1，除非是住過的飯店，知道洗髮精或吹風機好用就可能不會帶，當然出門不會帶一大罐洗髮精，我是留下之前飯店提供的小瓶裝分裝」、「我本來就會自備牙刷、洗面乳、洗臉巾、潤髮乳，所以對我來說真的沒有太大的影響」、「我會自己帶牙刷、牙膏、洗面乳，但如果沒有壁掛的沐浴乳、洗髮精，我會覺得很困擾」。

吹風機 國旅 飯店

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