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會再降溫！鄭明典po圖：真正的冷空氣還在後方
今天大陸冷氣團南下，北台濕冷，愈晚愈冷。中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po出雷達回波圖指出，整個台灣都被回波蓋住了。回波不強，但範圍不小，這是南方來的水氣，高度在東北季風之上。雨滴掉下過程會蒸發吸熱，所以白天也會感覺涼涼或偏冷，真正的冷空氣還在後方，入夜後還會再降溫。
中央氣象署指出，昨晚起至今(15)日大陸冷氣團南下，東北風增強，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。預測今天北部及東北部11至18度，中部12至19度，南部14至21度，花東16至20度，澎湖14至18度，金門10至17度，馬祖9至14度。
天氣方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，配合南方雲系北移，水氣增多，南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。
氣象署表示，冷氣團影響至周五清晨，周四白天由濕冷漸轉乾冷，北部及東北部10到17度，中部11到21度，南部13到23度，花東15到19度。
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