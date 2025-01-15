周六前低溫下探8度 吳聖宇：過年前恐再一波冷空氣下雨降溫

今冷氣團南下水氣偏多，天氣濕冷明則轉乾冷。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，預估一直到周六清晨之前，台南以北到宜蘭一帶空曠地區可能有8-10度低溫。過年前(24-28日)可能再有一次較明顯天氣變化，降雨增多，溫度下降轉冷。

大陸冷氣團南下，吳聖宇說，今白天溫度由北往南逐漸下降，北部、東北部白天高溫約15-16度，中部及花東高溫18-20度，南部20-22度。今晚至明天清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，高屏、花東空曠地區低溫預估12-14度，台北市區低溫有機會降到12-14度間，愈晚愈冷。

吳聖宇指出，今天最為濕冷，南方水氣北上今白天最明顯，各地有短暫陣雨，雨勢不大，降雨機率高。山區下雨，溫度還不夠低，降雪機會相當低。今晚水氣較多區域逐漸向東移動，慢慢離開台灣附近，降雨範圍縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部，西半部可望恢復多雲或陰。

明後天仍受大陸冷氣團影響，吳聖宇指出，天氣轉乾冷，降雨明顯減少，西半部普遍有陽光。各地白天高溫回升，但夜晚清晨輻射冷卻低溫，預估一直到周六清晨之前，台南以北到宜蘭一帶空曠地區有8-10度低溫發生機會，高屏、花東空曠地區低溫也可能降到11-13度。台北市低溫大致維持12-14度，未來2-3天台北盆地內風力相對較大，不是很有利輻射冷卻，大致維持大陸冷氣團等級。

吳聖宇指出，周六白天溫度回升，天氣較為穩定，但周六晚間至周日(19日)上半天可能有微弱鋒面快速通過，水氣不多整體偏乾，各地山區以及北部、東半部有零星局部降雨機會，幸好鋒面過得很快，周日下半天迅速向東遠離。

吳聖宇說，周日晚間起到下周一(20日)底層東北季風增強，預報資料顯示這波東北季風偏乾燥，迎風面雲量較多，下雨機會不大，甚至後續中高層乾空氣通過，下周一、二(20-21日)大部分地方有機會陽光普照。溫度變化不大，底層東北季風帶來稍涼空氣，但沒有非常顯著降溫預測，夜晚清晨輻射冷卻有機會出現局部性低溫。

過年期間的天氣，吳聖宇指出，大致預報趨勢顯示，過年前(24-28日)可能再有一次較明顯天氣變化，降雨可能增多，溫度下降轉冷，影響程度有待觀察。暫時來看，下周一(20日)開始一直到周五(24日)之前天氣相對穩定，溫度較高，適合年前大掃除。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。