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尾牙怕被灌到吐！她曝「3高招」安全下莊 過來人分享解酒秘笈

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示她們公司的尾牙有灌酒的習慣，為了讓自己安全下莊，她提前做了許多功課。圖／AI生成
近日有網友發文，表示她們公司的尾牙有灌酒的習慣，為了讓自己安全下莊，她提前做了許多功課。圖／AI生成

又到了一年一度的尾牙季，有不少人已經開始摩拳擦掌，希望能將大獎帶回家。不過近日有網友發文，表示她們公司的尾牙有灌酒的習慣，為了讓自己安全下莊，她提前做了許多功課。

原PO在Dcard發文，表示自己是今年公司尾牙的主持人，但去年的主持人被公司同事灌酒灌得「提早下課」，而自己酒量又很差，讓她十分擔心。為了防止喝醉後在台上失態，原PO提前做了許多功課，最後也安全下莊，於是她想與網友分享自己做了哪些準備才能喝完還是「一尾活龍」。

首先是吃解酒的保健品，原PO是在朋友推薦下購買的，同時她也提醒要買有檢驗報告的產品，「吃下來會比較安心一點」。

其次是「瘋狂去尿尿」，原PO表示尾牙期間只要一有空檔，她就會去上廁所，既能排解酒精，又可以趁機躲酒。

最後就是結束時大量喝水，或是含維他命C的飲料、牛奶、優酪乳等，主要是幫助代謝，同時糖分有助於緩解酒後不適。原PO當時是喝優酪乳，她認為優酪乳的鈣很豐富，與牛奶一樣可以保護胃黏膜緩解酒精吸收。

有許多網友底下留言「各顯神通」，「我們先前是帶跟酒很像的飲料去裝在杯子裡面，蒙混過關」、「超推蜂蜜檸檬水，隔天宿醉喝一瓶直接活過來」、「喝酒前吃油一點的肉，多跑廁所，吃9國英雄，有點暈喝熱湯可以醒一半，結束喝蜂蜜水+吃點小東西+蚵仔湯，基本上這樣沒啥問題」。

也有網友表示自己真的不喜歡這種灌酒文化，「真心覺得灌酒文化很爛，就不想喝到醉不行嗎？宿醉真的很不舒服，喝到吐也很難受」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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