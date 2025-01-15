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衛武營與台中歌劇院 紐約表演藝術年會提升能見度

中央社／ 紐約14日專電

「美國表演藝術專業人士協會」和「國際表演藝術協會」月中在紐約舉行年會，衛武營國家藝術文化中心、台中國家歌劇院及台灣表演藝術團體聯手出擊，向國際推薦兩大場地與表演節目，提升台灣藝術活動與硬體設施在國際的能見度。

美國表演藝術專業人士協會（Association ofPerforming Arts Professional）和國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts），每年一月在紐約舉辦年度大會，吸引全球重要展演場地與藝術團體參與，推薦各國重要場地與節目，是全球表演藝術界年度盛事。

衛武營國家藝術中心與台中國家歌劇院於10日至14日攜手參與活動，除了推薦位於高雄與台中的國家級場館外，也介紹南部與中部的展演環境及表演團體。出席多場活動的兩場地營運及表演團隊人員，14日在紐約台北文化中心舉行記者會說明國際交流經驗。

首次參與年會的衛武營國家藝術中心副總監黃國威表示，高雄市在藝文上是很年輕的城市，很多海外人士還沒認識南台灣其實有衛武營這個劇院，劇院特色比如有全台灣最大的歌劇院，還有葡萄園式的音樂廳，海外一些劇院總監們覺得有很特別的地方。

他說，透過年會可介紹台灣豐富藝文資源，很多團隊很優秀，讓海外個別策展人和劇院總監知道台灣節目很多元，可多邀演。

全球藝術演出場館與團體都面臨疫情後，觀眾習於在家透過網路串流欣賞活動的習性，大型與中小型機構與場館都面臨營運壓力。

台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪指出，疫情後國際上不只是台灣，所有場館都面臨非常大的困境與挑戰，疫情時大家待在家裡，已習慣在家享受各種娛樂休閒活動，重新回到場館欣賞現場節目，對於一般人來講這個習慣需要調適。

她說，加上通貨膨脹表演藝術票價居高不下，雙重挑戰下，所有營運場館挑戰都非常困難，全世界場館聚集在紐約參加年會，大家也在集思廣益如何突破困境。

兩大台灣展演場館同時帶領不貳偶劇、真快樂掌中劇團、無獨有偶工作室劇團、滯留島舞蹈劇場與翃舞製作等團體與個別製作人，在年會中推薦台灣演出團體，部分團體未來2年已有北美巡演規劃，共同於年會打造台灣館的國家品牌。

翃舞製作與台中歌劇院合製作品「彼得潘」在全球競爭者中脫穎而出，於年會新作提案單元獲選，團隊將赴美向重要劇場、藝術節策展人提案，爭取巡演機會。

總監

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