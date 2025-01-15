快訊

北台愈晚愈濕冷！冷氣團今南下 吳德榮：明後天下探10度以下

冷氣團南下北台愈晚愈濕冷 吳德榮：明後天最冷下探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
大陸冷氣團南下，今天北台愈晚愈濕冷，氣溫還會下降，但明後天轉乾冷。聯合報系資料照
大陸冷氣團南下，今天北台愈晚愈濕冷，氣溫還會下降，但明後天轉乾冷。聯合報系資料照

今天北台愈晚愈濕冷，氣溫還會下降，但明後天轉乾冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨南方水氣移入，山區有局部雨，平地也有局部少量降雨。雲層遮蔽「輻射冷卻」，低溫已較昨晨大幅回升，截至5時42分最低氣溫為苗栗(三灣鄉)的10.7度；各地區的平地最低氣溫約在11至14度。

吳德榮指出，今大陸冷氣團南下，北部、東半部有局部短暫雨，南方水氣移入，山區有局部雨，中南部平地有局部少量降雨，3000公尺以上高山有飄雪機率；北台氣溫驟降，愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦下降。各地區氣溫為：北部17降至10度、中部11至19度、南部13至21度及東部12至20度。

最新歐洲模式模擬，吳德榮說，明(16)日、周五(17日)「大陸冷氣團」籠罩，氣溫降至最低；明日漸轉乾，北部雲量仍多、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五各地晴時多雲。此波大陸冷氣團，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，農漁養殖業、應注意氣象署低溫特報，作好防寒措施，民眾亦應注意保暖、以保健康。

吳德榮指出，最新歐洲模擬周六至下周二(18至21日)各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚仍因「輻射冷卻」而偏低，日夜溫差大。

低溫 冷氣團 吳德榮 氣溫

延伸閱讀

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

新北石碇7.9度 吳德榮：首波強烈冷氣團 這時探5度低溫恐「寒流」達標

強烈冷氣團「愈晚愈濕冷」 吳德榮：高山可望降雪、這時探5度極端低溫

明起強烈冷氣團轉濕冷 吳德榮：太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

相關新聞

全台PM2.5測值 環團質疑低估

環境部日前公布去年空氣品質監測結果，截至去年十一月底，全台PM2.5年平均濃度十二點五微克／立方公尺，較前年十三點七微克...

健保總額斷頭制 台北區醫院第二季試辦

健保署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，每家醫院的年度健保點數有上限，超過部分要打折或不給付（俗稱斷頭）盼落實分級醫...

TPASS 2.0最高回饋40% 2月上路

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，交通部規畫TPASS 2.0常客優惠正式啟動，針對客運、台鐵及雙北捷運加碼每月給予回饋金，只要單...

冷氣團南下北台愈晚愈濕冷 吳德榮：明後天最冷下探10度以下

今天北台愈晚愈濕冷，氣溫還會下降，但明後天轉乾冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天...

PM2.5被低估？圖解自動、手動測站差異 空品最糟前10站在哪

根據環境部日前公布的監測結果，今年各項空汙汙染物濃度均下降，但台灣健康空氣行動聯盟質疑，目前全台法定手動PM2.5測站31處，自動測站78處，環境部不採納自動測站數據，導致PM2.5數值可能低估。

清代台灣就有「地面師」？ 孫翠鳳穿越劇挑樑戲曲藝術節

清代台灣就有「地面師(土地開發詐騙集團)」？台灣戲曲中心昨公布「2025台灣戲曲藝術節」陣容，旗艦節目「轉生到異世界成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。