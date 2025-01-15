冷氣團南下北台愈晚愈濕冷 吳德榮：明後天最冷下探10度以下

今天北台愈晚愈濕冷，氣溫還會下降，但明後天轉乾冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨南方水氣移入，山區有局部雨，平地也有局部少量降雨。雲層遮蔽「輻射冷卻」，低溫已較昨晨大幅回升，截至5時42分最低氣溫為苗栗(三灣鄉)的10.7度；各地區的平地最低氣溫約在11至14度。

吳德榮指出，今大陸冷氣團南下，北部、東半部有局部短暫雨，南方水氣移入，山區有局部雨，中南部平地有局部少量降雨，3000公尺以上高山有飄雪機率；北台氣溫驟降，愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦下降。各地區氣溫為：北部17降至10度、中部11至19度、南部13至21度及東部12至20度。

最新歐洲模式模擬，吳德榮說，明(16)日、周五(17日)「大陸冷氣團」籠罩，氣溫降至最低；明日漸轉乾，北部雲量仍多、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五各地晴時多雲。此波大陸冷氣團，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，農漁養殖業、應注意氣象署低溫特報，作好防寒措施，民眾亦應注意保暖、以保健康。

吳德榮指出，最新歐洲模擬周六至下周二(18至21日)各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚仍因「輻射冷卻」而偏低，日夜溫差大。