清代台灣就有「地面師」？ 孫翠鳳穿越劇挑樑戲曲藝術節

清代台灣就有「地面師(土地開發詐騙集團)」？台灣戲曲中心昨公布「2025台灣戲曲藝術節」陣容，旗艦節目「轉生到異世界成為嘉慶君──發現我的祖先是詐騙集團！」由明華園無敵小生孫翠鳳演出其實根本沒來過台灣的嘉慶君 ，加入有明確史料記載的土地開發詐騙案，帶領觀眾戲穿越時空回到清代嘉慶年間的宜蘭，透過時空旅行不斷改寫歷史，揭開震撼的土地詐騙案真相。

「2025台灣戱曲藝術節」由國立台北藝術大學教授張啟豐、助理教授游富凱共同策劃，策展主題為「有（界」無），以「戲曲虛實論」具現戲曲美學核心，自4月11日至6月8日止匯聚11組戲曲團隊，一同開展「戲曲vs.虛實」新旅程。

全系列11檔作品中就有5檔製作，以歷史中的真實人物為題材，發展出虛實交錯的傳奇篇章。大廳旗艦節目由無敵小生孫翠鳳與武狀元孫榮輝兄妹同台，攜手一心戲劇團孫詩珮及孫詩詠、綠光劇團吳定謙，以及明華園總團藝術家族聯合演出，爆笑呈現穿越喜劇《轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？》該劇以「嘉慶君遊台灣」這個杜撰的民間故事為基底，加入有明確史料記載的詐騙案，透過時空旅行不斷改寫歷史。

小廳旗艦節目則由台北木偶劇團以台灣第一才子呂赫若為原型，投射台灣史上一次次徒勞無功的起義，將故事設定在一個架空的時空背景，以布袋戲搬演出俠義精神的傳承，演繹出荒誕的稗官野史「笑忘書」，致敬史實中諸多反抗當局的革命前輩。雲林閣掌中劇團《一個皇帝在南洋》將明朝建文帝落難爪哇的故事，以「新住民/移民」視角重新建構，且特邀印尼梭羅宮廷親王Tejo Bagus Sunaryo跨國打造，意義非凡。

除了打破歷史與虛構的界線，另有4檔製作挑戰現實與幻境的界線。台灣豫劇團《錦衣》突破傳統戲曲招式套路與電影武術設計的界線，將夢境與現實反覆交錯，直至界線模糊，要讓觀眾感受刀光劍影與情感糾葛的極致張力。薪傳歌仔戲劇團《幽戀牡丹》改編明代鬼怪小說《牡丹燈記》流傳到日本所誕生的《牡丹燈籠》，主角陷入人鬼、慾望、道德的多重難題，迷失在分不清現實與幻想的心靈迷宮。