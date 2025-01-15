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健康你我他／開明公婆像朋友 免紅包免陪祭祖

聯合報／ 文／饅頭Ting（高市仁武）
生活點滴的細心與同理，讓我持續做自己，同時擁有疼惜我的公婆。圖／饅頭Ting提供
生活點滴的細心與同理，讓我持續做自己，同時擁有疼惜我的公婆。圖／饅頭Ting提供

農曆年，對有些公婆健在的女性而言，是一個磨練心性、挑戰情商、考驗手藝與荷包失血的重要節日。很慶幸我沒有這些問題。我的公婆終其一生住在鄉下，但打從我要嫁入夫家前，他們已有心理準備迎接這位「刻苦耐勞、不會勤儉，但很持家，具有中國傳統婦女美德的現代新女性」的媳婦

因為信仰不同，所以不需要陪著祭祖；因為原生家庭對吃很重視，我又愛煮，所以年夜飯我一手包辦；因為公婆不收紅包，所以不用心裡淌血又流淚、表面微笑奉上孝親費；因為婆婆也是獅子座，所以能體諒我的直率；更重要的是，因為沒有同住，所以相處融洽和諧。

嫁為人婦12年，先前婆婆都會問，「紅燒番茄牛三寶怎麼煮？」「茶葉蛋怎麼滷？」「烏魚子怎麼煎？」每次講解完，就是一片寂靜，現在兩老已練就「不要問，吃就對了！」此外，因大伯對吃有種忘了身邊還有人的健忘症，因此公筷母匙、蛋糕刀總是常伴我左右，讓公婆感到這媳婦挺貼心。

感謝公婆開明包容我的龜毛與原則，將先生教養成一位體貼、視老婆話語為圭臬的好男人。因為將公婆視為朋友，用對待朋友的方式互動，彼此尊重且保有各自空間，哪怕無法做到傳統「媳婦要以夫家為主」，但生活點滴的細心與同理，讓我持續做自己，同時擁有疼惜我的公婆。

公婆 婆婆 媳婦

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