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慢箋今起提前領藥 病患安心過年

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

春節假期9天，衛福部健保署因應醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，為避免民眾用藥中斷，今天起開放持慢性病連續處方箋者提早領取藥物，呼籲患者應按時領藥，不要隨意停藥。

健保署長石崇良說，若患者上個月給藥天數的最後一天，就是藥吃完日期落在1月25日至2月2日者，可提前於春節前10天，即今天起回診，請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。

石崇良指出，「慢性病連續處方箋」是指醫師開給病情穩定慢性病患的長期用藥處方箋，目前慢性病連續處方箋效期，是依醫師實際處方給藥日數計算，最多90天，並分次調劑，每次給30天以內的用藥量。持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，必須於上次給藥期間屆滿前10天內，才可以憑原處方箋再次領取下一個月的用藥。

健保署因應春節假期到來，彈性調整慢性病連續處方箋領藥時間，提醒需回診或持有慢箋的民眾，提前回診或領藥，遵照醫囑定期用藥。

台北市藥師公會發言人王明媛提醒，患有三高等慢性病患應按時規律用藥，即使年節期間，千萬不要停藥，避免影響病情，舉例來說，心血管疾病患者常用的乙型阻斷劑，停藥後可能會出現心律不整、心跳速率改變，恐讓病情變化，患者不可隨意停藥。

王明媛說，民眾如果春節前來不及到醫院領取慢箋藥物，許多社區藥局在春節期間也有營業，民眾可以觀察住家附近社區藥局的開業時間就近領取藥物。

健保署 慢性病 春節

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