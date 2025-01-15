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熱血醫師創群組 助救護員判讀心電圖

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
為幫助心肌梗塞病人送醫，提升救回機率，台北市透過醫師群組協助救護員判讀心電圖數據。本報資料照片
為幫助心肌梗塞病人送醫，提升救回機率，台北市透過醫師群組協助救護員判讀心電圖數據。本報資料照片

心臟疾病是國人第二大死因，台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀表示，每年約有1萬7千人心肌梗塞發作，且發病年齡有年輕化趨勢，致死率更是不斷提升。為幫助心肌梗塞病人正確送醫，並提升救回機率，台北市透過醫師群組協助救護員判讀心電圖數據，但目前只能做功德，尚無健保給付。

50多歲許先生在家中泡澡時，左胸口、左上臂劇烈疼痛，隨後失去意識倒臥浴缸，救護人員到場發現心跳停止，立即心肺復甦術（CPR）並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）搶救，到院後醫療團隊以葉克膜搶救，並進行緊急心導管手術打通堵塞的冠狀動脈，現在病人已康復出院重返工作崗位。

為把握黃金急救時間，醫院必須超前部署。黃群耀說，心肌梗塞患者急救有三大關鍵環節，包括全民急救知識普及，消防救護人員即時取得病人心電圖，提供醫師迅速判讀、連絡後送醫院，透過超前部署讓病人抵達醫院後，即有萬全準備的醫療團隊順利接手搶救。

北醫附醫急診醫學科主任趙君傑表示，健保未給付心肌梗塞病人到院前心電圖，不過，台北區幾家醫院符合資格醫師，靠著熱血在通訊軟體上組成聯繫群組，救護車接到疑似心肌梗塞患者時，救護員透過群組聯繫，由醫師判讀心電圖內容，若確診心肌梗塞，需將患者送至有24小時緊急心導管醫院。

台北市政府消防局設有心電圖即時傳輸與心肌梗塞分級送醫機制，救護人員為心肌梗塞患者施作心電圖，將數據傳給有24小時急救處置能力的「急救責任醫院」以縮短急救時間、提高救治效率。後續規畫引進人工智慧（AI）協助心電圖判讀，並將病人生命徵象數據直接傳至醫院，提升診斷速度及精準度。

心肌梗塞 患者 醫師

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