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守護國人健康 社區藥局藥師貢獻多

聯合報／ 記者林琮恩賴昀岫／台北報導

民眾對藥師信任度高達7成，台灣已是超高齡社會，藥師公會全聯會理事長黃金舜說，疫情期間民眾發現社區藥局可近性高，藥師又有專業與熱忱，疫後到社區藥局領慢性病處方箋的比率也上升，打下民眾信任度基礎，藥師能貢獻健康台灣，下一步除了提供社區長者諮詢服務外，也能參與戰時包紮，提升醫療韌性。

「疫情兵荒馬亂，社區藥局願意站出來。」黃金舜說，當時每天二、三百人在門口等待領取口罩，發放過程中產生很多問題，有民眾領不到物資，出現不理性舉動，例如逼藥師罰跪，或把藥師打到重傷等，疫情期間也有藥師因太辛苦，沒日沒夜拚到中風，嘉義藥師趙偉正送藥過程中，為撿拾飛落圳溝的藥袋不幸身亡。

一般民眾前往社區藥局機率低，疫情期間為了領口罩，發現藥師具有愛心，也有專業及服務熱忱，疫情前慢箋領取量只有3成多，後續因口罩和快篩實名制、送藥到府、防疫酒精等，民眾對社區藥局信任度提升。

黃金舜說，每年平均3億多張慢性病處方箋，目前約有1.6億張從大醫院流向社區藥局領取。

黃金舜表示，民眾年紀愈大，醫療需求愈高，全台共1萬500家社區藥局，數量比超商還多，健保藥局家數也超過7千餘家，幾乎每個村里都有社區藥局，是可近性最高醫療單位，呼籲高齡民眾不論西藥、中藥及健康食品，都能就近詢問社區藥師，由藥師提供專業服務。

另外，台灣位處地震帶、夏天颱風多、兩岸關係緊張，醫療要有韌性。黃金舜認為，社區藥局應強化急救、外傷處理，社區藥局備藥齊全，預計農曆年後，就會邀請專家訓練藥師急救外傷處理，萬一真有需要，社區藥局可變成每個里的急救站。

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