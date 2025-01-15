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成人免費健檢 下調至30歲

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

元旦起成人健檢新制上路，適用範圍下調至卅歲，一九九五年以前出生者都可享有免費健檢，人數多達三二○萬人，檢查項目包括血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能、身體質量指數，及尿酸檢測、慢性疾病風險評估、腎病期別提示，約省下近四千元費用。

國健署長吳昭軍表示，歷年十大死因排行榜中，慢性疾病占所有死因近六成，透過成人預防保健服務，可及早發現疾病，及早治療。不過，該項服務利用率僅六成，今年起擴及卅至卅九歲，期盼年輕族群踴躍接受篩檢。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君表示，調查發現，卅至卅九歲民眾三高盛行率逐年升高，高血脂盛行率來到百分之十八點七，高血壓則為百分之九點七、高血糖百分之二點五，這些高風險族群日後罹患心血管疾病、腦中風、腎衰竭的機率大幅增加。

為此，自今年元旦開始，政府提供卅歲以上、未滿四十歲民眾每五年一次成人健康檢查。醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉表示，成人健康檢查範圍從四十歲下修到卅歲，這是公衛史上的一大突破。許多民眾於於卅歲慢慢累積慢性病因子，四十歲後出現症狀，如果愈早接受健檢，就有機會做好健康促進。

健檢 元旦 風險

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