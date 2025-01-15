類流感增10死 少年急診亡

上周類流感門急診就診近十四萬人，創十個流感季同期最高，另增十名死亡個案，其中最年輕者為南部十多歲男性，本身無慢性病，身體健康，但無流感疫苗接種史，生前因反覆發燒，至急診就醫，但第二次急診當天不幸身亡。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年一月五日至十一日，類流感門急診就診約十三點九萬多人次，在急診就診病例中，類流感患者占百分之十二點七，疫情呈上升趨勢，且未到高峰期。

上周新增四十九例流感併發重症病例、十人死亡，郭宏偉指出，死亡個案年齡介於十多歲至九十多歲，感染型別均為Ａ型Ｈ１Ｎ１，其中八人未接種流感疫苗；重症四十九人，其中四十五例未接種流感疫苗，重症個案年齡介於十多歲至九十多歲。

疾管署防疫醫師林詠青指出，該名十多歲青少年為本流感季年紀最小死亡個案，去年底出現發燒、咳嗽、頭暈、全身無力等症狀，急診流感快篩結果為Ａ型流感，服用流感抗病毒藥物，退燒症狀改善，返家休養。不料，隔天因發燒、嘔吐等症狀再次到急診就醫，一度燒到四十二度，急診插管後仍出現心肺衰竭症狀，搶救無效，於當天不幸過世，死因為流感併發呼吸衰竭。

截至本月十三日，本次流感季公費流感疫苗接種數達六一一點五萬人次，疫苗使用率百分之九二點八，低於去年同期的六三五點六萬人次。

近期流感公費疫苗打氣明顯熱絡，元旦開放全民接種以來，至一月十三日累積接種卅二點五萬人，但六十五歲以上長者流感疫苗接種率仍偏低，僅百分之四十五點五，尚未達接種目標。