聽新聞
0:00 / 0:00

類流感增10死 少年急診亡

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

上周類流感門急診就診近十四萬人，創十個流感季同期最高，另增十名死亡個案，其中最年輕者為南部十多歲男性，本身無慢性病，身體健康，但無流感疫苗接種史，生前因反覆發燒，至急診就醫，但第二次急診當天不幸身亡。  

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年一月五日至十一日，類流感門急診就診約十三點九萬多人次，在急診就診病例中，類流感患者占百分之十二點七，疫情呈上升趨勢，且未到高峰期。

上周新增四十九例流感併發重症病例、十人死亡，郭宏偉指出，死亡個案年齡介於十多歲至九十多歲，感染型別均為Ａ型Ｈ１Ｎ１，其中八人未接種流感疫苗；重症四十九人，其中四十五例未接種流感疫苗，重症個案年齡介於十多歲至九十多歲。

疾管署防疫醫師林詠青指出，該名十多歲青少年為本流感季年紀最小死亡個案，去年底出現發燒、咳嗽、頭暈、全身無力等症狀，急診流感快篩結果為Ａ型流感，服用流感抗病毒藥物，退燒症狀改善，返家休養。不料，隔天因發燒、嘔吐等症狀再次到急診就醫，一度燒到四十二度，急診插管後仍出現心肺衰竭症狀，搶救無效，於當天不幸過世，死因為流感併發呼吸衰竭。

截至本月十三日，本次流感季公費流感疫苗接種數達六一一點五萬人次，疫苗使用率百分之九二點八，低於去年同期的六三五點六萬人次。

近期流感公費疫苗打氣明顯熱絡，元旦開放全民接種以來，至一月十三日累積接種卅二點五萬人，但六十五歲以上長者流感疫苗接種率仍偏低，僅百分之四十五點五，尚未達接種目標。 

死亡 流感疫苗 類流感

延伸閱讀

類流感就診近10年新高 10多歲男併發呼吸衰竭亡

日本流感肆虐 台積電設廠地熊本縣去年底患者數創新高

本流感季最小死亡個案 南部10多歲少年二度急診當天亡

國內最小COVID-19重症個案 南部未滿6個月嬰住加護

相關新聞

全台PM2.5測值 環團質疑低估

環境部日前公布去年空氣品質監測結果，截至去年十一月底，全台PM2.5年平均濃度十二點五微克／立方公尺，較前年十三點七微克...

明天轉溼冷！低溫下探7度「最冷時間曝」連3天有望追雪

冷氣團持續影響中，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，台灣各地明天都會降雨，周四白天才會轉...

國旅向飯店索備品竟要價百元 觀光署：業者得免費或付費提供

因應減塑政策，今年元旦起「旅宿業限制提供一次性用品」上路，不少民眾質疑，國外雖不主動提供，但還是會放在大廳放旅客免費拿，...

健保總額斷頭制 台北區醫院第二季試辦

健保署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，每家醫院的年度健保點數有上限，超過部分要打折或不給付（俗稱斷頭）盼落實分級醫...

TPASS 2.0最高回饋40% 2月上路

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，交通部規畫TPASS 2.0常客優惠正式啟動，針對客運、台鐵及雙北捷運加碼每月給予回饋金，只要單...

春節桃機出境 建議提前3小時報到

春節假期將至，桃園機場今年春節疏運期間為廿四日至二月三日，共計十一日，總運量逾一五九萬人次，預估一月廿日寒假起，即進入旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。