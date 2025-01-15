健保總額斷頭制 台北區醫院第二季試辦

健保署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，每家醫院的年度健保點數有上限，超過部分要打折或不給付（俗稱斷頭）盼落實分級醫療，衛福部長邱泰源強調，新制可讓健保發揮最大效益，全國六區僅剩台北區尚未實施，預定第二季上路。不過專家提醒，健保署應做好監控，隨時修正，以免部分醫院為求營運，損害病患權益。

健保全國分為台北區、北區、中區、南區、高屏區及東區等六區。已實施該制度的南區醫師指出，自家醫院已有減少門診量、檢查時間延後等措施，且為求利潤盈餘，甚至不願意採購昂貴新藥。

台灣醫院協會副理事長朱益宏表示，醫院個別總額上路後，可預見將出現「醫院減少門診量、檢查時間延後」等亂象，但真正有就醫需求的人是不應該被影響，呼籲健保署應持續監控，嚴格核刪。

亞東醫院醫療事務處主任洪芳明說，台北區醫學中心眾多，醫院每季申報健保達五百億元，約為南區的近四倍，相對複雜。新制第二季上路後，如影響醫院經營或損及病患權益，健保署應隨時審視、改進。

台北區各家醫學中心代表今天開會討論「分區總額合理成長管理」細節，目前規畫於治療急重難罕病患以、急性腦出血、主動脈剝離及生產等超過十二項需求都能獲得保障，洪芳明指出，應可順利於今年第二季試辦。

衛福部日前公告今年健保總額成長率百分之五點五，為行政院核定的成長率上限。五大醫界團體昨發聲明表示，總額成長率高，僅能彌補多年來總額預算下的小部分缺口，建議全面檢視總額成長率公式，醫療體系才能永續發展。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫界長期承受健保總額不足導致的點值稀釋問題，希望政府全面審視健保制度對醫界的壓力，提出具體且有效的補償方案。