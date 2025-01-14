眾肺癌權威專家來台 楊志新：聚焦新興療法與醫療傳承

台灣在肺癌研究領域上，成績斐然，不輸歐美，台灣肺癌研究學會（TASLC）理事長楊志新於「國際肺癌學術研討會」表示，隨著新藥持續問世，治療成效顯著，延長存活期，提高生活品質，可預期的是肺癌終將成為一種慢性病。

台灣肺癌研究學會（TASLC）、臺大醫院、臺大醫院癌醫中心分院，以及世界最大肺癌學術研究組織—國際肺癌研究學會（IASLC）於11日至12日舉辦「國際肺癌學術研討會」，共200多名國內外肺癌診治的權威參與這場學術盛會，近20名國際專家學者來台，分享自身在治療及預防肺癌等領域的研究成果。

楊志新理事長表示，這是我國連續第三年舉辦肺癌治療國際研討會，即使在新冠疫情期間，仍堅持下去，因為癌症治療的進步飛快，每年均有新的研究成果、新藥臨床試驗問世，希望台灣醫師在抗癌領域上可以跟上世界腳步。

除了向國外專家學習新知，前台大校長楊冸池在低劑量電腦斷層篩檢的成就，傲視全球，讓醫界更加重視不抽菸者罹患肺癌風險，讓台灣成為肺癌防治的典範。正因如此，許多國外專家樂於來到台灣，參加肺癌國際研討會，分享自身治療經驗、臨床研究結果，也能學習台灣於防治上的傑出作為。

值得一提的是，今年研討會強調經驗傳承，邀請多位來自日本、南韓、泰國、馬來西亞等亞洲國家的年輕醫師，除了資助旅費，還提供學術研究的合作機會，從中瞭解如何在科學期刊裡面發表成果，期許生力軍加入抗癌研究領域，未來順利接棒。

楊志新指出，十幾個國外年輕醫師，加上國內醫界年輕世代，組成二十人團隊，參與「年輕學者共同訓練課程」，與眾多前輩齊聚一堂，針對特殊個案進行專業討論，兩天研討會就像是經驗傳承的學術平台。此外，透過緊密合作，年輕一代醫師日後可能合作重要伙伴，未來攜手躍上國際學術舞臺。

「我們也是這樣長大的」楊志新說，二十幾年前也曾參加類似學術活動，與年齡相仿者一起設計研究、爭取資源，成為相互勉勵、共同成長的伙伴。

此外，這次研討會形式不同以往，跳脫傳統的學術演講、教育訓練，楊志新將重點濃縮為六大主題，將更多時間留給討論、溝通，讓與會專家交換心得，激盪出更多的火花。

在六大主題中，以EGFR基因突變最引人矚目，臨床專家在為肺癌患者擬定治療策略時，基因突變扮演哪些重要角色？此外，抗癌新藥愈來愈多，加上合併用法，選擇項目變多了，醫師該如何為病人做出抉擇？再者，治療失敗，復發轉移後，又該如何選擇用藥？

楊志新表示，肺癌分期相當複雜，雖只分四期，但又可再細分，這部分則邀請韓國首爾大學醫院總裁金 (日英) 泰 Young Tae Kim主講。

值得一提的是，近年來，第一期至第三期的治療進步最快，傳統作法為手術後施以放療、化療，目前則加上標靶藥物、免疫療法，有些則在術前就先做輔助性治療，大幅提高存活率，這也幾乎改變了治療指引及診療行為。

研討會另一重點為「第四期是否可以被治療好？」，事實上，這在晚期大腸癌已有了答案，只要能以手術切除所有腫瘤組織，就有機會治癒。但對肺癌來說，具有相當大的挑戰，但這在免疫療法問世後，以自身細胞攻擊免疫細胞，出現了突破性發展，令人寄以厚望。