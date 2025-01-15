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TPASS 2.0最高回饋40% 2月上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年再規畫TPASS 2.0方案，其中，常客優惠預計針對各客運、台鐵及雙北捷運加碼每月給予回饋金。本報資料照片
交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年再規畫TPASS 2.0方案，其中，常客優惠預計針對各客運、台鐵及雙北捷運加碼每月給予回饋金。本報資料照片

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，交通部規畫TPASS 2.0常客優惠正式啟動，針對客運、台鐵及雙北捷運加碼每月給予回饋金，只要單月持電子票證搭乘公共運輸達十一次以上，即可享百分之十五回饋；搭乘卅一次以上，可享最高百分之三十及行政院加碼百分之十回饋，即日起開放記名登記，二月開跑，最快三月靠卡領取回饋金。

交通部長陳世凱昨表示，過去TPASS月票有分區使用，2.0版本希望涵蓋全國，讓民眾通學通勤更加輕鬆。

交通部說明，常客優惠計算方式為每月一日至月底，在基本回饋部分，單月搭乘國道客運、公路客運、市區公車十一至卅次，回饋百分之十五，搭乘卅一次以上者，回饋百分之卅，且各路線可合併計算。

在軌道加碼回饋部分，則是在各運具現有回饋上再加碼，單月搭乘台鐵、台北捷運、新北捷運十一次以上者，再回饋百分之二，各運具採分開計算。

舉例來說，若民眾從新竹往返台北通勤，每月國道客運搭乘十二趟次，花費二八四○元，再加上市區公車十二趟次，花費一八○元，光是客運公車部分就可回饋四五三元，若再加上十二趟次台北捷運三六○元、台鐵往返汐止十五趟次三三○元，北捷、台鐵合計可回饋十五元，算下來單月即回饋四六八元，比購買基北北桃通勤月票省下的四二六元來得更多。

至於桃園捷運、台中捷運及高雄捷運是否加入方案？公路局長陳文瑞表示，2.0是在各運具現有回饋上再加碼，若其他捷運系統未來有推出常客回饋，也可加入TPASS 2.0加碼，2.0方案經費由中央全額負擔，預估每年需要三至五億元預算。希望透過費率、便利性跟地方管理配套措施吸引更多族群使用。

交通部表示，此次也提供早鳥行政院專屬回饋，民眾只要於三月底前購買TPASS 2.0電子票證且完成登錄，並達成基本回饋及軌道加碼回饋條件者，每月再加碼回饋一成。即日起即可持電子票證至各票證公司網站公共運輸常客優惠回饋專區完成記名程序，並於二月一日起開始累計。當月累計回饋金將於次月廿五日起開放領取，最遲須於一年內領取完畢。

不過有民眾表示，平時多搭北捷在北市內移動，加碼常客優惠算是小確幸，但金額不多，不會因此增加搭乘頻率。

交通部長 台北捷運 台鐵

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