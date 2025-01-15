旅宿備品變自費 減塑政策惹怨

今年起旅宿業不再主動提供一次性備品，不料部分旅宿業乾脆不提供，甚至要求加價購買，有業者還索價100元，引發民眾不滿。環境部長彭啓明昨說，是否免費提供或要求旅客購買由業者決定，並不會干涉價格。

網紅Cheap在臉書表示，日前在嘉義市區飯店住宿，備品要花錢買、每份100元，「就以前免費一模一樣的」，其實更不環保，「因為我只需要牙膏牙刷，但我還是要連化妝棉、梳子一起買，也沒有瓶裝水」。他質疑不提供一次性備品，實際上就是為了省成本。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元，為嘉義市出身，他批環境部宣導政策不力、未做好配套，訂罰則強制業者配合，讓旅宿業挨罵，還面臨被稽查處罰。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡則說，花蓮已有業者推環保旅店，不主動提供一次性備品，尊重各業主作法，鼓勵大家響應政策；至於備品收費標準，希望各家業者價格要合理，符合市場機制。

交通部長陳世凱說，交通部是配合環境部限塑政策，希望國人能支持，台灣還是很好玩，希望不要因為備品抵制。至於房價有市場機制，觀光署也努力協助業者，希望市場往良性方向發展。

彭啓明表示，旅宿業減塑進度，台灣已經慢了，目前並沒完全禁用，民眾可以向櫃台索取個人衛生用品，旅宿業者可免費或付費提供。彭也提到，曾建議業者可比照日本，將一次性備品放在大廳讓旅客自行索取，但業者認為以台灣人習慣一定是全部掃光，寧願讓旅客自行向櫃台索取。

不具名業者直言，民眾認為不主動提供一次性備品就該降價，但疫後水電、物價及薪資上升，房價多反映在這些漲幅明顯的成本，一次性備品支出占整體營運極小，因此房價調整機率不高。