饗饗案 疾管署檢出9人諾羅陽性

「饗饗」信義微風店疑似食物中毒案，疾管署昨公布人體檢體檢驗結果，共77人吃了饗饗微風信義店後身體不適，採檢73人，其中9人檢出諾羅病毒陽性。疾管署發言人曾淑慧指出，用餐後不適者，就醫初步診斷均為腸胃炎。

相較於北市衛生局統計疑似食物中毒人數為59人，中央地方落差多達18人，衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，疾管署為用餐客人問卷調查結果，北市則統計醫院通報數字，有些人未就醫。

台北市長蔣萬安昨在市政會議中表示，過去這周市府1999接獲食安通報非常多，民眾非常關心食品安全，北市府須負起責任，研擬短、中、長期策略，食品安全若沒有處理好，很難說北市是一個進步的城市。

曾淑慧說，1月5日至7日，累積77人曾到微風信義店食用自助餐後出現不適，疾管署以問卷調查77人餐後不適症狀，嘔吐居多，占78%，其次依序為腹瀉77%、噁心68%、發燒28%、腹脹14%。

近期全國腹瀉門急診就診人次也呈現上升趨勢，疾管署統計今年1月5日至11日，累計達16萬9747人次，與前一周14萬9477人次相比，上升13.6%，為近5年來同期最高。

疾管署表示，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，傳染力強，潛伏期約10至50小時；而細菌性病原，則以金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌為主，潛伏期為數小時至5天。

腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀相對嚴重。