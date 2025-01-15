環團質疑空品數據美化 高市環局：手動比自動測站準確

日前有報導引述高雄市環保局數據，指稱去年高雄空品雙雙創下近十年來最佳紀錄，擺脫高雄重工業城市「空汙之都」的臭名。台健空盟昨在記者會上拿出民間版數據打臉，指去年我國自動PM2.5年均值前十大最糟測站，有八站都在高雄，高屏空品區慘登細懸浮微粒、懸浮微粒的雙冠王，空品成績死當吊車尾。

對於環團質疑，高雄市環保局表示，環團拿自動測站的數值批評高雄美化數據不公平。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤表示，去年我國自動PM2.5年均值前十大最糟測站中，以高雄大寮測站最糟糕，年均值廿點一微克／立方公尺、其次是高雄仁武測站廿微克／立方公尺、林園測站十九點六微克／立方公尺，年均值都和前年前三名的小港、大寮和左營不相上下。

台健空盟研究員趙慧琳說，高雄市自動PM2.5年均值十八點二三微克／立方公尺，成為我國去年度的自動PM2.5空汙王；若以空品區尺度分析，高屏空品區PM2.5年均值十七點八微克／立方公尺、PM10年均值卅六點三微克／立方公尺，慘登細懸浮微粒、懸浮微粒的雙冠王。

高市環保局說，手動量測是人工執行，放濾紙收集空氣中的PM2.5，去除水氣、烘乾後，再實際秤重，三天量一次，以此比對數據變化，算出PM2.5濃度。

自動測站則是抽入空氣，同樣以濾紙收集，但未實際測重，而是利用放射線照射穿透度取得數值，這部分會有誤差。但就準確度來說，手動站遠優於自動站，環境部才公告手動站和自動站數值比對。

高市環保局表示，高雄二○二四年自動測站PM2.5年均值十八點二三微克／立方公尺，手動站為十五點五，兩數值雖不同，但從長期趨勢來看，無論手動、自動所測的數值皆往下降，空品都有改善趨勢。