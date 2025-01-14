台鐵票價調漲案 陳世凱：應做好社會溝通
台鐵公司預定2月5日春節後召開董事會，討論票價調漲案。交通部長陳世凱今天說，台鐵票價30年沒調整，應務實討論，台鐵也應做好社會溝通。
交通部今天舉行新春記者會，針對醞釀多時的台鐵票價調漲案，陳世凱再次說明春節後應務實討論。
台鐵13日於記者會中表示，擬提出報酬率低於3%的票價方案。
陳世凱說，台鐵董事會2月5日就會討論票價案，只要提出的方案合乎立法院規定，並在合理範圍內讓董事認同，交通部都會支持；不過，台鐵應做好社會溝通。
目前台鐵票價計算依照立法院通過的公式，以報酬率3%到5%計算；不過，台鐵票價30年沒調整，為避免造成民眾太大衝擊，台鐵提出的票價調整方案，報酬率將在3%以下。
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