健保醫院個別總額今年上路 台北區醫學中心明研議細節

衛福部健保署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，希望落實分級醫療、改善健保點值。目前健保管理於全國分為六區，包括台北區、北區、中區、南區、高屏區及東區，實施該制度多年的南區有醫師指出，現在已有醫院門診量減少、檢查時間延後等措施，一旦於全國推行恐損害病患權益。專家表示，新制上路後，健保署應做好監控，隨時修正。

衛福部長邱泰源今天表示，健保資源有限，希望用在合理的地方，醫院個別總額為抑制衝量，讓醫院合理成長健保點值不被稀釋，且可避免重症病患淪為人球，並鼓勵醫師到偏遠地區診所服務，對山地、離島、醫缺鄉鎮等沒有影響，台北區也將於第二季上路。

台灣醫院協會副理事長朱益宏說，醫院個別總額上路後，醫院減少門診量、檢查時間延後都是可以預見的，這在民國106至108年健保署要求醫學中心門診減2%時就曾發生，但減少門診量或民眾就醫次數不是壞事，國人目前一年平均看診15次，「確實是有浮濫的現象」，這需醫病雙方共同努力，重點是「真正有就醫需求的人，不應該被影響」，健保署應持續監控。

亞東醫院醫療事務處主任洪芳明說，台北區醫院每季申報健保約500億元，大約是南區的近4倍，明天醫學中心代表將進行討論，之後會聽取區域醫院、地區醫院的想法，共同擬定順利完成，目前規畫於治療急重難罕病患、急性腦出血、主動脈剝離及生產等超過12項需求都能獲得保障，於今年第2季試辦應是可行。

洪芳明說，第2季上路後，如果對醫院經營有所影響，健保署應會隨時改進；至於有南部患者於電腦斷層、核磁共振等檢查需要等待5個月，他說，醫院個別總額屬於計畫經濟，應用於治療急重難罕的患者，無法又要好、又要快、又要全包，患者檢查需等5個月，應先了解病情是否真的緊急，如果經醫師研判屬於非緊急的檢查，就會有一定的時間排程。

洪芳明指出，衛福部今年推動癌症擴大篩檢，呼籲符合資格者應安排檢查，及早發現、及早治療，不是等到生病才來就醫，平時就應該照顧自己的健康。

台北榮總副院長李偉強說，醫院個別總額上路後，將改變國內醫療現況，醫院及病人都必須自律，民眾未來必須落實分級醫療，小病到小醫院、診所看病，醫院也應把醫療資源用在急重難罕等需要治療的病人，並兼顧醫療品質，確保民眾就醫權益。