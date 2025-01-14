桃機下周一起進入疏運高峰 提醒旅客提前3小時報到

即將迎來蛇年春節假期，桃園機場今年（2025）春節疏運期間為1月24日至2月3日，共計11日，疏運期間增加客運包機14架次、加班機103架次，總運量逾159萬人次。機場公司提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多加搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。

機場公司表示，為期9天的農曆春節假期於1月25日展開，根據航班運量預報系統顯示，桃園機場自1月20日寒假起即開始進入旅運高峰期，尖峰日包括1月23日、1月25日、1月26日、1月28日（除夕）、1月30日（初二）、2月1日及2月2日，每日運量預估均超過14.5萬人，其中上班日前一天2月2日為最高，預估約近15萬人次，整體春節期間每日平均運量為14.2萬人，較去年成長約10%。

機場公司提醒，假期開始階段出境人潮較多，收假前則以入境旅客為主，桃園機場出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時，入境尖峰時段為每日5時、13至17時及20時至22時。疏運高峰期間，機場公司偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位持續嚴加整備，依據人數預報資訊及航班即時動態，加強資源調度提升服務量能，協助旅客順利通關。

機場公司提醒旅客，善用網路報到、自助報到、自助行李託運及自動通關等智慧化服務；出境過安檢前先把水瓶倒空，並取出隨身筆電，冬日保暖衣物穿脫費時，預先脫下外套、帽子、圍巾及皮帶；航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具，呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車，共同維護機場秩序及其他旅客權益。

因應春節機場人潮高峰，桃園機場敬請旅客多加搭乘機場捷運、客運巴士等大眾公共運輸，排班計程車也全力投入疏運服務，載運旅客安全返家，機場公司將滾動檢討協調聯外交通服務單位彈性調整機動增班；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官方網站，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態。