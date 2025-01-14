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旅宿高價販售沐浴備品惹議 環境部：可被動詢問後免費或付費提供

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部今年開始禁止旅宿業主動提供一次性備品，近期有民眾發現旅宿業者變相高價販售一次性備品，從150元至300元不等。對此，環境部長彭啓明14日強調，環境部的規定是業者不主動提供小瓶裝備品，在住客有需要時，免費或付費提供相關備品。

環境部2023年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，旅宿業於今年起應依下列規定辦理，不得提供「小於180毫升」的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品。

彭啓明表示，旅宿業不再主動提供一次性備品政策早在2023年7月公告今年元旦起正式上路，「已經公告近1年半」，業者可以自行決定免費或付費提供，業者可以自行決定自己的做法，環境部也不會干涉業者對一次性備品的販售價格，過去與業者溝通時也曾經建議放在大廳櫃台讓旅客索取，但業者認為以台灣人的習慣恐會全部掃光，因此寧願把一次性備品放在櫃台。

環境部官員也強調，環境部只有要求「不得主動提供」，但沒有限制提供方式，包括被動詢問後免費提供、付費提供，或是在浴廁準備可重複利用的備品，都符合目前的現行規定。

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